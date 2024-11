Alla Roma non basta Mancini 

Union Saint-Gilloise 1

Roma 1

Union Saint Gilloise (3-5-2) : Moris; Mac Allister, Burgess, Sykes; Machida, Sadiki, Vanhoutte, Kalhali (23' st El Hadj), Niang; Fuseini (23' st Rodriguez), Ivanovic (34' st Boufal). In panchina Chambaere, Imbrechts, Rasmussen, Van De Perre, Kabangu, Berradi, Leysen. Allenatore Pocognoli.

Roma (3-4-2-1) : Svilar; Mancini, Cristante, Angelino; Celik, Koné, Le Fée (10' st Pisilli), El Shaarawy (35' st Soulè); Pellegrini, Baldanzi (35' st Zalewski); Shomurodov (10' st Dovbyk). In panchina Ryan, Marin, Hummels, Saud, Nardin, Paredes, Dybala, Sangare. Allenatore Juric.

Arbitro : Brisard (Fra).

Reti : nel st al 17' Mancini, al 31' Mac Allister.

Bruxelles. Serviva una vittoria alla Roma per dare slancio a una stagione fin qui poco brillante, invece, nel giovedì di Europa League, contro l'Union Saint Gilloise i giallorossi raccolgono un pareggio che sa di poco. A Bruxelles finisce 1-1: al gol di Mancini risponde Mac Allister, entrambe le reti nella ripresa su indecisioni dei portieri.

Continua il momento opaco della formazione giallorossa che non vince in trasferta da aprile. E la panchina di Ivan Juric, già traballante dopo la sconfitta di Verona, non trova assestamento. La Roma gioca un primo tempo sottotono, reagisce nella ripresa e dopo il gol di Mancini sembra in controllo ma poi, una volta subito il gol del pareggio, nel finale, rischia addirittura la sconfitta. In Europa league ora i giallorossi hanno cinque punti dopo quattro partite e nella prossima giornata affronteranno a Londra il Tottenham.

Cronaca

Il primo tempo scivola via senza troppe emozioni con l'Union a fare la partita e a rendersi pericoloso dalle parti di Svilar in più di una occasione. Di contro la Roma dopo un avvio difficile col passare dei minuti alza il baricentro ma non impensierisce mai veramente la difesa belga. La Roma dopo i primi minuti in balia dei belgi alza il baricentro ma al 17' è ancora l'Union a rendersi pericoloso con Sykes che anticipa Mancini, salta di testa ma non trova la porta. Al 22' ci prova la Roma: cross di Celik in area verso Shomurodov che non arriva sul pallone. Il copione del match è chiaro con l'Union a dettare i tempi. Al 38' ci prova Niang: il senegalese punta Celik, calcia col sinistro sul primo palo ma Svilar respinge e manda in angolo. L'acuto giallorosso sul finale della frazione porta la firma di Mancini sugli sviluppi di un calcio di punizione: cross morbido di Pellegrini in area per Mancini che colpisce di testa: stacco debole che Moris blocca. In avvio del secondo tempo ancora Union pericoloso con Vanhoutte, ma la Roma risponde al 3' con Shomurodov e poi al 6' con Baldanzi che colpisce il palo. La Roma ha un altro piglio rispetto alla prima frazione di gioco e al 17' trova il gol del vantaggio grazie ad un colpo di testa di Gianluca Mancini (alla sua prima rete stagionale) che capitalizza un cross di Pellegrini. La Roma prova a controllare ma alla mezzora arriva il pareggio dell'Union con Mac Allister. I giallorossi subiscono il contraccolpo e nel finale addirittura rischiano la sconfitta: è Svilar a salvare su Ait El Hadj.

RIPRODUZIONE RISERVATA