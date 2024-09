Alla Roma non basta Dovbyk 

Roma 1

Athletic Bilbao 1

Roma (3-4-2-1) : Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik (26’ st Abdulhamid), Koné (36’ st Paredes), Cristante, Angelino; Dybala (1’ st Soulé), Baldanzi (18' st Pisilli); Dovbyk Allenatore Juric.

Athletic Bilbao (4-2-3-1) : Agirrezabala; Gorosabel (24’ st de Marcos), Vivian (35’ st Nunez), Paredes, Berchiche; Prados (15’ st Herrera), Ruiz De Galarreta; Inaki Williams, Gomez (24’ st Berenguer), Alvaro Djalo (15’ st Nico William); Guruzeta. Allenatore Valverde.

Arbitro : Kabakov (Bul).

Reti : pt 32’ Dovbyk; st 41’ Paredes.

Note : ammoniti Koné, Berchiche, Baldanzi e de Marcos.

Roma. Il colpo di testa di Paredes all’86’ rovina l’esordio della Roma in Europa League. La rete pareggia quella di Dovbyk nel primo tempo della sfida con l’Athletic Bilbao, lascia l’amaro in bocca ai giallorossi, fino a quel momento mai in sofferenza, e rovina in parte una prestazione di grande dedizione. Fischi per tutti dai 60mila dell’Olimpico nel riscaldamento e silenzio totale della Sud nei primi 15’. I baschi, quarti in Liga, si proiettano nella metà campo giallorossa ma la Roma tiene bene, spinge con intensità e schiaccia i rivali nella loro metà campo. Poi al 32’ Angelino crossa dalla sinistra e mette la palla sulla testa di Dovbyk che non sbaglia. Terzo centro di fila per lui. Nella ripresa Dybala lascia spazio a Soulé, che al 9’ impegna Agirrezabala nella parata più difficile. Al 15’ per gli spagnoli entra la stella Nico Williams. Nel finale girandola di cambi, la Roma sembra stanca e a 5’ arriva la beffa: Paredes sfrutta una torre di Unai Nunez e batte Svilar. Finisce lì.

