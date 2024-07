Alla riscoperta dell’esoterismo 

Alchimia, cabala, oracoli, tarocchi, cartomanzia, astrologia, numerologia, occultismo, wicca. Cresce in città l’interesse per l’esoterismo: sono sempre più numerosi, infatti, i cagliaritani desiderosi di “guardare oltre il velo”. Lo studio dell’invisibile e delle energie sottili affascina e incuriosisce, al punto che sul tema dell’occulto si organizzano anche tour guidati. Parallelamente, per chi intende approfondire tali discipline, a San Benedetto è attivo un negozio unico in Sardegna, che vanta una libreria esoterica tra le più fornite in Italia, con innumerevoli testi sulla massoneria e non solo.

Tour esoterico

La guida turistica cagliaritana Roberta Carboni ripropone per il 23 agosto il “Tour sulla Cagliari occulta, tra spiritismo, superstizione e costume”. «Sono anni che lo facciamo e riscuote un notevole successo», dice, «i partecipanti sono in media una ventina ogni volta, prevalentemente dai trent'anni in su. Non si tratta di un “ghost tour”, non si raccontano storie di fantasmi, bensì di un approccio storico-culturale al tema esoterico, un itinerario urbano tra Castello e Marina alla scoperta del lato oscuro della città. Si ricordano anche personaggi come Efisio Marini, imbalsamatore di cadaveri». E si parla ovviamente di massoneria. «Sul finire del XIX secolo Cagliari costituiva uno dei vertici del “triangolo magico” dello spiritismo italiano. Il lungo cammino verso l’unificazione compiuto sotto l’egida dei Savoia, con un ruolo di primo piano svolto dalla Sardegna, contribuì a far emergere una cultura laica ed anticlericale, in buona parte rappresentata proprio dalla massoneria».

Libri e oggettistica

«Confermo che c’è un notevole interesse per questi temi», riferisce l’esperto Giorgio Blandina, 56 anni, titolare de Il Grimorio, in via Pitzolo, «anche perché Cagliari, come è noto, ha grandi tradizioni massoniche. Studio esoterismo da trent'anni e non considero la mia attività un semplice negozio: è più un centro di ricerca, un punto di incontro per appassionati». Molte persone, peraltro, varcano la soglia spinte solo da mera curiosità. Cosa trovano? «Tanti libri e oggetti particolari tra cui calici, candele, calderoni per erbe magiche, cristalli, pietre, gioielli e monili ispirati all'antico Egitto, sfere di cristallo, campane tibetane, cimbali, sigilli, statue e amuleti». Il cliente tipo è donna, tra 30 e 45 anni. «Acquista soprattutto tarocchi, oli rituali ed incensi». Gli inconvenienti però non mancano. «Un tempo avevo anche le tavolette ouija, ma ho deciso di non trattarle più perché attiravano troppi ragazzini in cerca di un nuovo giocattolo». Non è tutto. «Quando qualcuno arriva e mi parla di cose come la ritualistica nera lo caccio subito via!».

E i massoni? «Alcuni si palesano, altri no, ma io ovviamente li riconosco lo stesso da ciò che chiedono o acquistano. In questo settore il rispetto della privacy è fondamentale, infatti siamo al centro di Cagliari, ma in una via un po’ nascosta, volutamente appartati».

