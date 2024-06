Alla riscoperta delle case in ladiri 

Terra, paglia e acqua. Materiali naturali e biocompatibili utilizzati per secoli in Sardegna, prima dell’avvento del calcestruzzo, per la costruzione delle case in ladiri. Tecniche costruttive conosciute anche in altre parti del mondo che oggi si cerca di valorizzare in un’ottica di sostenibilità ambientale. È questo l’obiettivo del workshop finanziato con un bando Erasmus che si è tenuto nel Parco di Santa Maria di Sibiola, a Serdiana.

Sotto la guida dell’architetta Maddalena Achenza, docente dell’Università di Cagliari e delegata della Cattedra Unesco “Architettura di terra, culture costruttive e sviluppo sostenibile” studenti, architetti e liberi professionisti provenienti da tutto il mondo (14 i paesi rappresentati) si sono cimentati nella conoscenza dei materiali e delle diverse tecniche di lavorazione della terra cruda.

«Facciamo questi workshop da 20 anni – spiega Maddalena Achenza – quest’anno abbiamo scelto la Sardegna dove le costruzioni in ladiri fanno parte integrante del nostro patrimonio identitario. Qui a Sibiola c’è uno scenario fantastico con questi edifici in terra cruda costruiti 25 anni fa in mezzo ai vigneti e agli uliveti. Non sarebbe lo stesso con le cumbessias in blocchetti».

Nel Parteolla, da anni, c’è chi si batte per il recupero e la valorizzazione delle case in ladiri ancora presenti nei centri storici. Donori è tra i paesi dell’associazione “Città della terra cruda” che ogni anno organizza la rassegna Terraccogliente. «Negli ultimi tempi notiamo maggiore sensibilità al tema delle costruzioni ecocompatibili – dice Tiziano Spada, delegato del Comune di Donori e vicepresidente dell’associazione – rispetto al passato c’è più attenzione anche negli interventi di manutenzione di immobili in terra cruda nei nostri centri storici».

Un dato confortante che però non basta: «In Sardegna non ci rendiamo conto di quale patrimonio abbiamo tra le mani – sottolinea Achenza – a questo workshop organizzato in collaborazione con le università di Valencia, Malmoe, e Porto non ci sono ragazzi sardi. Perché? Eppure vengono persone da tutto il mondo per studiare tecniche costruttive con un forte radicamento territoriale. Da noi manca la consapevolezza del valore di questo patrimonio ancora vivente, cosa rarissima in Europa. Il Campidano è come la Provenza». L’obiettivo oggi è invertire la rotta: «Per troppo tempo le case in ladiri sono state considerate simbolo di povertà – conclude Achenza – sono invece una grande ricchezza: belle, sane e utilizzabili come quelle in cemento». (c. z.)

