Alla riscoperta delle antiche sorgenti 

Sette operai per sei mesi di lavoro nel parco del monte di Sant'Antonio e nella zona archeologica di Su Cantareddu, per la messa a dimora di nuovi alberi, per la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo, ma anche per riscoprire le antiche sorgenti naturali, alcune delle quali sono già in funzione come abbeveratoi, ma anche per fornire acqua alle strutture turistiche della zona. Grazie a un finanziamento regionale di 90 mila euro, il Comune avvierà nell'immediato la selezione finalizzata all'assunzione del personale per sei mesi. Le domande potranno essere presentate dal 26 aprile fino alle 14 del 3 maggio.

«Gli operai - spiega l'assessore Mariano Cadoni - saranno impiegati anche nell'attività di sfalcio, per la prevenzione degli incendi estivi sul monte di Sant'Antonio»

L'intervento sui cantieri si inserisce a pieno titolo nell'avvio del piano forestale che diventerà subito una importante realtà nella valorizzazione complessiva del patrimonio boschivo, ma anche per le varie attività economiche e turistiche che si andranno a realizzare. «Il monte di Sant'Antonio - dice Cadoni - costituisce una vera miniera, perché richiama importanti investimenti e finanziamenti per interventi ordinari e straordinari».

RIPRODUZIONE RISERVATA