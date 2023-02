Alla riscoperta del Supramonte  

Una risorsa dalla straordinaria bellezza, da sfruttare e tutelare a ogni costo. Sullo sfondo le piante endemiche, la base da cui partire per una valorizzazione sostenibile di quello scrigno chiamato Supramonte. Il Comune di Oliena chiama a raccolta gli esperti, riunisce il mondo accademico e la politica regionale, mentre tende la mano a Urzulei, accomunato da analoghe visioni ambientaliste. «Vogliamo recuperare quelle piante che rischiano di scomparire ed eliminare quelle infestanti, come l’ailanto - spiega il sindaco Bastiano Congiu -. Chiediamo una legge che tuteli le biodiversità ma, nel contempo, non limiti le imprese e la fruizione del territorio».

Progetto green

È stato illustrato ai piedi del Corrasi, davanti all’assessore regionale dell’Ambiente, Marco Porcu, e a una nutrita platea di cittadini e amministratori. Ecco spiegato il convegno “La flora del Supramonte. Un patrimonio da scoprire, tutelare e valorizzare”, occasione propizia per presentare l’ambizioso progetto da realizzare con risorse in arrivo dal Fondo europeo di sviluppo rurale 2014-2020. «Nei nostri territori parliamo di spopolamento tutti i santi giorni - prosegue Congiu -, quando si discute d’ambiente siamo d’accordo sulla tutela e sulla conservazione, ma dobbiamo necessariamente esserlo sulla valorizzazione in chiave moderna e sostenibile di questo territorio. Vogliamo che possano nascere motivazioni per i giovani, per fare in modo che decidano di restare e di vivere qui».

Paesaggio vivo

Ecco l’idea di Supramonte che prende forma da Oliena. Nessun paesaggio statico, spazio invece a una porzione incantevole di territorio in costante evoluzione. Appunto viva, animata. «Devono poter convivere la flora, la fauna e soprattutto le persone - assicura Congiu -. Coloro che hanno portato a creare un’identità propria di questi luoghi. Mi riferisco in primis ai pastori». Il direttore dell’Orto botanico di Cagliari, Gianluigi Bacchetta, avvalora: «Non si può pensare a Oliena, ma vale pure per gli altri paesi, solo nei giorni di “Cortes apertas”. Bisogna creare un’offerta turistica sostenibile, che possa svilupparsi tutto l’anno e portare i turisti a visitare quei luoghi che da un punto di vista archeologico e naturalistico hanno parecchio da raccontare». Bacchetta puntualizza: «La parola d’ordine dev’essere condivisione».