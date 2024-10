Alla ricerca di una discarica 

Pronti a scendere in piazza e sfilare tutti insieme con i loro furgoni nelle vie della città, probabilmente già nei primi giorni di novembre. Hanno atteso per oltre un mese una soluzione, ma ora gli imprenditori edili di Nuoro alzano la voce dopo la chiusura della discarica per inerti di Su Berrinau. Chiedono soluzioni immediate, quelle che hanno aspettato per mesi e ancora non sono arrivate. Da qui la decisione di inviare una richiesta di autorizzazione alla Questura di Nuoro, per poter fare una manifestazione di protesta civile e portare in piazza un disagio che non è solo degli imprenditori edili, ma di tutti i cittadini e che si sta trasformando giorno dopo giorno in un problema ambientale. Sono numerose, infatti, le discariche di inerti abusive che sorgono in periferia.

Le soluzioni

Con il sito di Su Berrinau chiuso, il costo del conferimento è lievitato in maniera esorbitante per i committenti, con evidenti problemi di tempo e viaggio invece per le imprese. All’inizio della settimana prossima ci sarà una nuova riunione per decidere la data della manifestazione da indicare alla Questura, che sarà probabilmente subito dopo le festività di Ognissanti.

Il commissario del Comune, Giovanni Pirisi, aveva chiesto tempo. L’amministrazione avrebbe già pronta una sua soluzione, avendo individuato un terreno nella zona industriale di Partosardo che possa permettere di conferire, tramite il sistema dei cassoni poi trasportabili, gli inerti da demolizione, tanto che lo stesso Pirisi solo pochi giorni fa ha sottolineato l’imminenza di una soluzione che sarà illustrata pubblicamente.

Ma nel frattempo si muovono anche i privati, con due nuove proposte in città, figlie entrambe della nuova normativa dettata dal Decreto Inerti 2024 in vigore dal 26 settembre scorso dove disciplina e promuove il riciclo e l’uso sostenibile degli aggregati recuperati. Insomma calcinacci, cemento, mattoni e rifiuti da demolizioni devono essere recuperati per sottofondi di costruzione. Sarebbero ben due le richieste di autorizzazione in città.

Le autorizzazioni

Un problema che si allarga e non riguarda solo Nuoro. Le autorizzazioni ambientali di competenza della Provincia spingono il neo commissario Giuseppe Ciccolini ad affermare che «il tema dei rifiuti in generale, e quello degli inerti da demolizione nello specifico, è da affrontare con estrema urgenza a Nuoro ma non solo, perché ci sono criticità in tutta il territorio provinciale. Già la prossima settimana bisogna intervenire perché non diventi un’urgenza ambientale».

