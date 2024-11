Alla ricerca di una cura per lo spopolamento 

L’Ogliastra continua a perdere abitanti. I paesi, soprattutto quelli dell’interno, si svuotano e fermare lo spopolamento è una sfida. Di questo si parlerà domani alle 17.30, nella sala polifunzionale di piazza Melis, in un’assemblea popolare convocata dal gruppo consiliare Risvegliamo Gairo. «Servirebbero azioni adeguate capaci di migliorare la qualità della vita e ciò può avvenire anche con interventi di riqualificazione urbana, ma è solo creando delle opportunità di lavoro e unendo le forze anche con altri centri per difendere i presidi essenziali nel territorio che si può affrontare il problema». Sul fenomeno interviene anche Carlo Marcia, coordinatore provinciale dei Riformatori: «L’Ogliastra, in particolare i suoi centri montani, si trova oggi a fronteggiare sfide complesse. L’assenza di servizi sanitari adeguati, di un sistema educativo completo e di infrastrutture per il tempo libero e la cultura è un deterrente forte per la popolazione, in particolare per i giovani che, alla ricerca di opportunità migliori, si vedono costretti a lasciare il territorio. Questa emorragia di risorse umane impoverisce il tessuto sociale e indebolisce la vitalità delle comunità locali, privando l’Ogliastra di competenze e energie vitali per il suo sviluppo». (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA