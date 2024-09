Alla ricerca di un nuovo comandante della polizia municipale 

Il comandante della polizia locale va in pensione e a Sant’Antioco si avviano le procedure per arrivare a chi dovrà sostituirlo. Un concorso per funzionario di vigilanza ha preso il via nei giorni scorsi con la prima prova scritta.

La risposta al bando dell’amministrazione comunale non ha trovato larga adesione. Sono, infatti, solamente due le persone che hanno presentato domanda e che partecipano al concorso. Tra gli intenti degli amministratori però, non si escludono altre possibilità. «Il comandante Gianfranco Lefons che attualmente è in ferie e sarà ufficialmente in pensione dal primo di ottobre - ha detto il sindaco Ignazio Locci - tra le tante cose che ha fatto, è riuscito a formare una squadra attribuendo ad ogni componente responsabilità e professionalità. Proprio per questo, oltre al concorso, procederemo con una progressione intera che interesserà i componenti che hanno titoli e esperienza, considerando anche il fatto che abbiamo anche il vice comandante che attualmente sta coordinando al meglio il lavoro, con grande professionalità e competenza». Si punta ad avere tre funzionari nel servizio di vigilanza per la squadra che attualmente conta 13 unità, più gli assunti a tempo determinato.

RIPRODUZIONE RISERVATA