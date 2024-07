Alla ricerca di medici di famiglia  

La Asl 3 di Nuoro ripropone il bando, “allargato” e senza scadenza, per l’apertura di ambulatori straordinari di comunità territoriali, i cosiddetti Ascot. Obiettivo garantire l’assistenza sanitaria di base a tutti quei cittadini della provincia che ne sono rimasti privi a seguito del pensionamento o del trasferimento del proprio medico curante, e che non è stato possibile sostituire per via di un numero insufficiente di colleghi disponibili al subentro.L’avviso - spiega la Asl guidata da Paolo Cannas - è aperto, senza scadenza, e non ha sedi già individuate. Il medico sarà assegnato a uno o più degli ambiti territoriali scoperti di assistenza primaria e dovrà prestare la propria attività nella sede di uno degli ambulatori di proprietà dell’Azienda o adeguatamente allestiti da uno dei Comuni dell’ambito di riferimento.

L’elenco di disponibilità che verrà redatto dalla Asl di Nuoro si costituirà esclusivamente con il criterio dell’ordine cronologico di arrivo delle istanze pervenute.I medici interessati dovranno presentare domanda, solo secondo il modello pubblicato nell’avviso, mandando via emali a direzione.generale@aslnuoro.it.vviso e il format per la domanda sono sul sito www.asl3nuoro.it (Albo pretorio Comunicazioni, Avvisi e manifestazioni di interesse).

