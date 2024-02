Alla ricerca di Coco: «Disposta a tutto per riportarlo a casa» 

I giorni, le ore, i mesi, li scandisce nella pagina Facebook che ha creato solo per lui “Alla ricerca di Coco”.

L’ultimo aggiornamento è del 27 gennaio “185 esimo giorno, 4440 ore. Oggi sono sei mesi senza di te”. Perché Cristina Solaro 46 anni, non si arrende alla perdita del suo adorato gatto, Coco appunto. Da quando è scomparso in estate dal villaggio di Geremeas, litorale di Quartu, non ha mai smesso un attimo di cercarlo. Rientrata a Roma, non perde occasione per ritornare nell’Isola, dove un gruppo di amici sardi lancia ogni giorno appelli sui social e verifica le segnalazioni, per continuare la ricerca.

La storia

È sparito nel nulla Coco, un gattone tigrato diventato la gioia della famiglia. «Lo scorso luglio», racconta Solaro, «eravamo in vacanza in una villetta a Geremeas. Con noi c’erano il nostro gatto Ulisse di 15 anni e appunto Coco, due anni». Il soggiorno doveva concludersi il 28 luglio sennonché, «il 27 mattina di Coco non c’era traccia. In casa c’era solo Ulisse. Loro erano abituati a uscire nei dintorni ogni sera ma poi tornavano sempre. Comunque era tutto in sicurezza perché Coco aveva anche il collare gps».

Le ricerche cominciano subito: «In primo luogo ho subito controllato l’app del telefono per verificare il segnale gps che si interrompeva nel residence poco distante da noi. Siamo quindi andati subito lì ma di Coco non c’era traccia». Così come non c’era traccia lungo l’argine del vicino corso d’acqua e nemmeno nelle strade attorno. Né vivo, né morto, Coco non c’era. «Il giorno dopo dovevamo ripartire ma non potevo rassegnarmi ad avere perso il mio gatto», prosegue la donna «così ci siamo trasferiti da alcuni parenti a Pula e ogni notte, per tutto il mese di agosto, da Pula tornavano a Geremeas, per cercare il gatto. Sono stata tanto aiutata dalle persone del villaggio ma non siamo stati fortunati».

Il viavai da Roma

Finito agosto, il lavoro e la scuola chiamano e la famiglia torna a Roma. «Ma le ricerche non si sono mai fermate. Se non c’ero io, Coco lo cercavo i miei parenti». Fino a quando, «a ottobre sono tornata anche io, da sola. Ho preso la stessa casa in affitto e ho cercato ovunque, di nuovo, senza sosta, ma senza esito». Nella ricerca «ho coinvolto tutti a cominciare dalla Polizia locale. Ho mandato mail a tutti i veterinari e ho fatto denuncia anche all’Asl di Roma». Una ricerca senza sosta che continua anche da Roma tramite i social.

«Una volta ho rischiato anche di essere truffata» racconta ancora Solero, «una sera mi chiama questo Antonio che dice di essere di Siracusa e di avere trovato durante una vacanza a Geremeas un gatto che aveva lo stesso numero di microchip del mio, come aveva appurato il suo veterinario. È stato un colpo al cuore: l’indomani alle 5 di mattina ero già in auto in direzione Siracusa. Nel frattempo ho interessato un conoscente che si trovava lì a Siracusa e abbiamo capito che Antonio non esisteva. Così arrivata a Messina sono tornata indietro».

Amore grande

All’ipotesi che Coco sia morto, magari investito o sbranato da qualche cane, Solaro non crede. «Abbiamo cercato dappertutto e avremmo trovato il corpo da qualche parte. Abbiamo persino cercato dentro il fiumiciattolo, l’acqua era molto bassa e non è stato difficile. Credo piuttosto che qualcuno lo abbia preso, anche non in malafede, e se lo sia portato a casa. Se così è stato mi rivolgo a chi può averlo, restituitecelo. Andrei in capo al mondo per riprendermelo». Un amore grande quello di Cristina, alla disperata ricerca del suo Coco.

