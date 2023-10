Alla ricerca dell’attaccante ideale 

Acciacchi, infortuni, condizione ancora da trovare. Di tutto un po'. Certo è che, in queste prime sette giornate, il Cagliari e Ranieri si sono ritrovati spesso e poco volentieri a dover fare i conti con una pesante carenza alla voce “prime punte”. Oggi, alla vigilia della sfida con la Roma, il tecnico seguirà con attenzione la rifinitura ad Asseminello, alla ricerca della giusta ispirazione per decidere chi gettare nella mischia contro una difesa, quella giallorossa, tutt'altro che imperforabile. La Roma si presenterà alla Domus con un fardello di 11 gol subiti, appena uno in meno rispetto ai rossoblù. Che però opporranno il secondo peggior attacco della Serie A, con i soli due gol all'attivo, tutti autografati da Zito Luvumbo.

Le tre carte

Carta vince, carta perde. Ranieri valuta i suoi tre attaccanti, Andrea Petagna, Leonardo Pavoletti ed Eldor Shomurodov. «Le scelte? Faccio un discorso di opportunità e di caratteristiche della partita», ha spiegato ieri, «di vedere durante gli allenamenti a chi le cose riescono meglio. Sono impressioni che mi fanno pendere ora per l'uno ora per l'altro». Ai box restano ancora il capocannoniere della scorsa stagione Gianluca Lapadula («non credo rientrerà contro la Salernitana dopo la sosta», ha chiosato Sir Claudio) e Marco Mancosu, mentre il bomber stagionale Luvumbo, se tutto andrà bene, partirà dalla panchina. Davanti, quindi, se la giocano in tre, magari con il supporto di Oristanio.

Numeri

Due sole reti, appena 69 conclusioni totali e solo 16 tiri nello specchio della porta. Al Cagliari difetta il gol, ma anche la sua costruzione. Ranieri ha spesso alternato gli uomini offensivi. A Torino niente prime punte, ma un tridente mascherato con Nandez, Luvumbo e Oristanio. Nelle successive sei gare, ha sempre messo in campo un attaccante puro. Per tre volte, nell'undici iniziale ha trovato spazio l'ultimo arrivato, Petagna, che ha anche un'altra presenza da subentrato, a Bergamo, per un totale di 198' giocati. Due gare da titolare e altre due presenze da subentrato per capitan Pavoletti, che Ranieri ha tenuto in campo per 130'. Il più presente è l'ex di turno, l'uzbeko Shomurodov: sette presenze su sette partite, due volte da titolare (con Atalanta e Fiorentina) e altre cinque da subentrato, per 254' in campo. In comune, i hanno lo zero alla voce “gol segnati” e una condizione tutt'altro che ottimale. Shomurodov paga un precampionato partito in ritardo, Pavoletti qualche acciacco muscolare e Petagna lo stop immediato per il fastidio al polpaccio che lo ha fermato subito all'esordio col Bologna. Ranieri valuta e oggi, dopo la rifinitura, spera di pescare la carta vincente. Perché al Cagliari servono i gol.

