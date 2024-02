Alla ricerca della signora della cocaina 

La signora della cocaina, i viaggi in Costa Smeralda e l’alleanza con i trafficanti "storici” olbiesi. Il presunto clan Calajò, secondo il Ros dei Carabinieri, aveva deciso di aprire uno stabile canale di rifornimento del mercato olbiese, stringendo rapporti strettissimi con alcuni pregiudicati galluresi ben noti alla Dda di Cagliari. I veri referenti dei presunti boss dei quartieri Barona, Gratosoglio e Comasina, dunque, non erano Massimo Pileri e Antonio Pirastru, arrestati nei giorni scorsi, ma ben altri personaggi, tutti olbiesi, di comprovata caratura criminale. Anche se, stando alle indagini dei pm della Dda Gianluca Prisco e Francesco De Tommasi, anche Pisastru e Pileri avrebbero avuto dei contatti con la donna, una milanese, che aveva il compito di gestire (per conto di Nazzareno e Luca Calajò) il mercato olbiese. Una misteriosa signora che tratta amabilmente con i presunti trafficanti della Barona e chiude gli accordi in Sardegna per cinque carichi di cocaina da cinque chili ciascuno.

Olbiesi interrogati

Dall’ordinanza di oltre 2mila pagine emerge che Massimo Pileri, meccanico olbiese, e Antonio Pirastru, autotrasportatore anche lui di Olbia, sarebbero soltanto degli intermediari. A loro carico non ci sono sequestri di droga o di soldi, ma la Dda di Milano contesta gli incontri con gli emissari (più corretto, la emissaria) dei Calajò. Si parla di circa 160mila che Pileri avrebbe raccolto a Olbia per farli arrivare ai boss, tramite Pirastru e la signora identificata dal Ros. Una tranche del dovuto per uno dei cinque carichi di droga destinati alla Gallura. Ieri mattina, Pileri e Pirasru sono stati interrogati dal gip nel carcere di Bancali dove si trovano da qualche giorno. I difensori, i penalisti Antonello Desini e Nicola Di Benedetto, hanno scelto la linea del silenzio, i due indagati si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Ma è certo che negano tutto, addirittura Pileri sostiene di non essere neanche la persona che ha pagato i Calajò, dice che c’è un errore grossolano di identificazione. Pileri esclude di avere mai avuto la disponibilità di 160 mila euro, i soldi passati dalle mani di Pirastru e quelle della signora del clan.

Gli amici sardi

All’appello mancano ancora i veri finanziatori degli acquisti di cocaina, in altre parole i trafficanti di Olbia che parlavano e si accordano con i Calajò. Ma le indagini della Dda di Milano non sono ancora finite.

