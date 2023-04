«Alla ricerca della felicità Una scelta più consapevole e libera da aspettative sociali» 

«Il matrimonio è sempre meno rito di passaggio e più un rito di conferma. Ci si sposa magari dopo una lunga convivenza, quando si hanno dei figli o proprio per questo motivo».

Crollano le nozze con rito religioso. Succede, e in percentuali simili alle regioni del Nord Italia, anche nelle zone della Sardegna più legate alla tradizione.

«Tutto è legato a un processo più lungo, quello di secolarizzazione della società, che riguarda qualsiasi contesto, dalle città ai paesi delle aree rurali», spiega Ester Cois, sociologa dell’Università di Cagliari, studiosa delle dinamiche della famiglia e di genere.

«Una sorta di normalizzazione dei modelli culturali dominanti che, attraverso i canali di comunicazione, prescinde dalle collocazioni geografiche e raggiunge qualunque punto del globo perché ci arriva direttamente in casa. Ma c’è un’altra cosa da rilevare...».

Quale?

«I secondi matrimoni. Per forza di cose non vengono celebrati in chiesa, perché uno dei due partner viene da un’esperienza precedente e quindi non potrebbe accedere. Insomma, dal momento che le statistiche contano anche questi, il dato può aiutare a spiegare il sorpasso all’interno dei matrimoni in generale».

Fino a non molti anni fa, in diverse zone della Sardegna la scelta di non sposarsi in chiesa generava scandalo e riprovazione sociale. Oggi non è più così.

«Perché appunto il matrimonio tende ormai a cambiare significato: è sempre più un rito di conferma, una formalizzazione successiva; frutto, sostanzialmente, del cambiamento principale che riguarda la società moderna e post moderna...».

Quale cambiamento?

«La privatizzazione, l’idea che contrarre matrimonio non sia un rito di adempimento, osservato ad esempio per rispettare regole comunitarie e delle famiglie d’origine, bensì una scelta molto paritaria. E paritaria sia nel momento in cui si fa la scelta, sia nel momento in cui la si pratica, perché è sempre più fondato sulla individualità dei singoli e porta a decidere quando e se sposarsi, nonché a scegliere se far durare necessariamente il rapporto oppure no».

Insomma, oggi si fa una scelta più ragionata e consapevole, ma al contempo il legame è considerato più fragile.

«È così, nel senso che il matrimonio non è più percepito come elemento di necessaria risposta alle aspettative sociali, ma principalmente come modello di autorealizzazione di sé. Quindi, nel momento in cui non ci si sente gratificati all’interno del rapporto si può scioglierlo, e infatti il divorzio è diventato più accessibile, con un percorso più agile. Magari ci si risposa, o si scelgono nuove modalità di vivere un rapporto; ma questa volta non in chiesa, ammesso che lo si sia fatto la prima volta».

