Alla ricerca della chiave di Hiram con Christopher Knight 

«Esistono, nei rituali praticati nel medioevo e, indietro nel tempo, nell’antichità, tratti comuni con quelli attualmente in vigore nella Massoneria contemporanea. Attraverso la ricerca, da sempre il mio obiettivo è quello di riuscire individuarli, con sguardo aperto e senza preconcetti». Così ha dichiarato Christopher Knight nel corso della conferenza “Alla ricerca della chiave di Hiram” al T Hotel di Cagliari.

Organizzato dall’Associazione Mediterranea 1343 di Cagliari con il patrocinio del Grande Oriente d’Italia, l’evento ha chiamato a raccolta quasi duecentocinquanta tra studiosi e appassionati di simbologia e dottrine esoteriche, i quali hanno potuto confrontare le proprie posizioni e tesi con quelle dello scrittore inglese, classe 1950, apprezzato grafico pubblicitario e autore di bestseller di successo mondiale quali, tra gli altri, “La chiave di Hiram” (1996), “Il secondo Messia” (1997), “L’alba delle piramidi” (2011).

Nel corso del suo intervento, Knight ha illustrato col supporto di suggestive immagini alcuni tra i temi cardine delle proprie ricerche, a partire dalla genesi della Massoneria che, a suo dire, «non è da ricondurre, come comunemente si pensa, alle corporazioni dei muratori e scalpellini medievali, bensì ai Cavalieri Templari, che continuarono a operare in segreto dopo il drammatico scioglimento dell’Ordine, avvenuto nel 1307».

In un altro passaggio del suo articolato intervento, lo studioso inglese – affiliato alla Libera Muratoria dal lontano 1976 – ha messo in relazione le ferite mortali rinvenute sul volto mummificato del faraone egizio Seqenenra con la figura di Hiram Abif, il leggendario architetto del tempio di Salomone a Gerusalemme, «assassinato da tre dei suoi apprendisti con violenti colpi al capo, sorte analoga a quella toccata all’antico re egizio. Mito e storia si intrecciano, e forse sono facce della stessa medaglia».

Con il tipico senso dell’umorismo dei britannici, lo scrittore ha rivelato di alcuni problemi con gli alti gradi della Massoneria del suo Paese: «C’è chi mi ha aspramente rimproverato di aver rivelato, coi miei libri, alcuni segreti riservati agli iniziati. Ma, dico io, quali segreti? Tutto, per chi sa vedere, è sotto gli occhi di ciascuno di noi».



