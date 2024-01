Il libro dal titolo evocativo “William Morris. Alla ricerca della bellezza perduta”, confezionato con sapienza da Giancarlo Ascari e Pia Valentinis e pubblicato da 24ore Cultura, è da collezione. Una graphic novel di oltre 120 pagine che si concentra sulla biografia della figura del versatile artista inglese, considerato padre del design industriale, (l'industrial design), sebbene si dimostrò ostile al lavoro in serie.

Una versatile genialità

Ambientazione della narrazione è la Londra della piena rivoluzione industriale, divenuta città globale in cui dare disinibito sfogo alla propria creatività. Ecco che dal fermento economico e culturale si assiste alla nascita dell’era moderna, palcoscenico dell'estro artistico del designer William Morris. Appunto, un uomo che fu scrittore, architetto, progettista, politico socialista, dalle idee sempre in movimento, precursore persino del genere fantasy. Un fumetto realizzato con cura, che riporta all’Inghilterra della seconda metà dell’Ottocento, in piena epoca Vittoriana, e che narra di uno scenario poliedrico in cui si formò il gruppo dei Preraffaelliti, dalla forte ispirazione per tecniche e stili all'arte medievale.

Dalle pagine animate dalle illustrazioni ben concepite si percepisce l'innegabile influenza che Morris con la sua visione, insieme al suo seguito di custodi dell'arte, ha regalato all'impulso estetico rielaborandone la modernità. Morris è noto per essere stato fondatore del movimento Arts and Craft e promotore controcorrente di un ritorno al mestiere dell'artigianato e del lavoro manuale.

Il visionario

Altrettanto chiaro è stato il suo approccio alla politica, quella che avrebbe, nel suo ideale socialista, orientato il suo pensiero alla liberazione dell’essere umano (uomo e donna senza distinzione) dall'affanno del lavoro spropositato e dall'ingiustizia sociale.

Uomo visionario per l'epoca, Morris, che lottava per politiche del lavoro più eque, salari più adeguati, a favore della tutela operaia ma anche per l’emancipazione femminile. Le intenzioni esortate erano senza dubbi di ottime larghe vedute, salvo poi far fluire la bellezza in produzioni che solo i ceti più abbienti potevano garantirsi. Ecco che i personaggi inseriti nel racconto di vita di William Morris sono attori di una società in piena evoluzione o in totale disintegrazione, a seconda delle aspettative. Si riconoscono tra i tanti la sua sposa Jane Burden, musa scoperta dal suo amico pittore Dante Gabriel Rossetti, sino al poeta Oscar Wilde.

L'arte del fumetto

Il racconto fumettista dell'opera creata attraverso i raffinati disegni, dai colori soffusi, di Pia Valentinis e Giancarlo Ascari invitano all'approfondimento delle vicende di questa figura storica. Una completa ricostruzione cartonata della biografia di Morris che abbaglia occhi e mente, racchiusa nelle stampe che ricordano le carte da parati della famose Morris&Company. I due creativi autori hanno dato vita a una fiction nella non fiction. Il percorso narrativo si distingue in due strade: una più didascalica incentrata sulle relazioni e vicende che coinvolgono il clan di Morris e lui stesso, e una dedicata alle sue opere. Prima di terminare, in effetti, si sfoglia un breve estratto in due doppie pagine dalle tonalità tenui, del più noto romanzo di Morris: il News from nowhere, utopico per i suoi tempi. A conclusione, invece, si cita il linguaggio visivo che nei suoi progetti fu di stimolo, negli anni, per effetti e applicazioni, stravolgendo gli schemi più statici. Disegnare le sue decorazioni, si cita nel testo, saranno a lungo esercizio artistico per le nuove generazioni dell'Impero Brittanico e negli anni '60 del Novecento i suoi fiori colorati saranno icone dell'era beet e hippy.

