Alla ricerca del segreto della grazia 

«In ogni capitolo cercheremo il segreto rarefatto della grazia: dentro una canzone, incastonata in una filosofia, dissotterrata dopo un sisma, mimetizzata in un dipinto, una scultura o una poesia». È questo il piano programmatico di un libro difficilmente classificabile come “L’infinito in un istante” (Maxottantotto), di Emiliano Deiana, delimitato da un prologo in cui un figlio riesce a ritrovare il contatto con il padre morente facendogli ascoltare una canzone di Sergio Endrigo, “La rosa bianca”, e da un epilogo in cui questo dialogo spezzato può ricomporsi rispecchiandosi nelle suggestioni di Leonard Cohen e Tom Waits. In un tale corpo a corpo del protagonista con i suoi ricordi, nei tentativi di indagare i propri demoni e di trovare sprazzi di luce laddove sembrano dimorare solo le tenebre, un altro musicista, Vinicio Capossela, offre una risposta suggestiva: «La grazia è un mistero, una fulminazione che si comprende solo quando è passata, per la scia luminosa e il vuoto che lascia».

L’arte sarda

Una ricognizione nella scultura e nell’arte sarda sembra fornire ulteriori dettagli. «Nelle sculture di Costantino Nivola», infatti, «c’è il presagio del figlio meraviglioso che fermenta nel ventre materno. Scolpita nel marmo, come un muro pregno e rigonfio, si trattiene l’ansia del domani, per dare origine alla grazia attraverso la maternità». Per converso, la grazia può emergere in tutta la quieta disperazione di una madre che strige fra le braccia il figlio senza più vita, brutalmente ucciso come avvenne nelle campagne di Nuoro nel 1897: fra i testimoni di quel dolore inconsolabile c’è anche un ragazzino che di nome fa Francesco Ciusa e che riuscirà a esorcizzare quel terribile ricordo realizzando la sua scultura più famosa, “La madre dell’ucciso”. E cosa dire dell’incontro con “Tenendo per mano il sole” di Maria Lai? «È un quadro di tessuti e ricami dove Essere è Tessere. I fili colorati danno la mano al sole, forse nel tramonto. Trama e ordito sono in superficie: la vita, i rapporti, le relazioni nella loro essenza più intima e evidente. Siamo ciò che ci lega», commenta Deiana.

Pittori e scrittori

Lo scrittore di Bortigiadas, classe 1974, non esista a mettere in parallelo scrittori e pittori adottando prospettive imprevedibili, ad esempio nella riflessione sulla perfezione geometrica di un melograno. Si domanda Cesare Pavese: «Hai mai guardato un melograno, frutto e fiore?». Gli fa eco Salvador Dalí con un quadro che si intitola “Sogno causato dal volo di un’ape intorno a una melagrana un attimo prima del risveglio”, e che rappresenta la grazia, per Deiana, «nella sospensione degli elementi: nei due chicchi di melagrana, nel sonno riparatore, nel corpo procace della donna, nella testa girata di lato, nelle braccia piegate e nelle mani riposte sotto capo a sostenerlo, nelle labbra vermiglie, nella corona dei capezzoli, nelle dita dei piedi smaltate di rosso, nel sesso serrato fra le cosce strette, nel volo dell’ape, nella sua giudiziosa operosità. La grazia è levità, sospensione, sinfonia, generosità». Impossibile derubricare qui tutti i confronti e le sorprendenti assonanze in questa ricerca di un’assoluta grazia, dell’infinito in un’istante: si passerà per i silenzi del pianista jazz Thelonious Monk alla scrittura tagliente di Louis-Ferdinand Céline, dalla sensualità sudamericana delle poesie di Julio Cortázar alle perle filosofiche di Jaques Lacan («Ognuno incontra nell’altro la traccia del proprio esilio»). E se la narrativa non nasce per dare risposte ma suscitare dubbi, “L’infinito in un istante” ha di certo raggiunto il suo obiettivo, portando tutti noi a interrogarci sul quando, e sul come, abbiamo forse sfiorato la grazia. Una nota di merito per le illustrazioni di Gavino Ganau che ritraggono alcuni dei protagonisti del libro lasciando trasparire, dai tratti del volto, un’idea di cosa costituisse la loro anima.