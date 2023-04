Alla ricerca del cane perduto 

Leo aveva un collarino nero, è un maschio di taglia piccola, marrone chiaro con sfumature sul muso e le orecchie all’insù. Sempre maschio e di piccola taglia è il cagnolino di Marika Moro, di Oniferi: «Willy è nero focato e ha il microchip. La sera del 14 era con noi in paese in zona Funtana, alcuni ci hanno segnalato di averlo visto pochi giorni dopo persino a Orani e Nuoro, ma non si trattava del nostro. È un cane facilmente confondibile. Attendiamo ancora notizie, continueremo a cercare e ringraziamo chi ci ha aiutato e aiuterà». Gli avvisi sono in aumento nella speranza di poter rivedere sani e salvi i propri animali. Per l’avvistamento di Leo si può contattare il 3450247153, per Willy 3938192588 e 3926967754.

Ogni anno sono centinaia i cani e i gatti scomparsi in città e in provincia. Le segnalazioni si trovano ovunque: per strada, sui social, nei locali. A volte hanno un lieto fine dopo settimane o mesi, altre mai, lasciando con il nodo alla gola proprietari affezionati. Cani scappati dalle abitazioni, presi dal gioco o dall’entusiasmo, come nel caso delle ultime due sparizioni, una a Nuoro venerdì alle 18 e una da Oniferi la sera del 14 aprile. Oppure abbandonati come è successo ieri sera sulla 131 dcn Nuoro-Abbasanta dove è scattato l’allarme.

Le ricerche

Leo, il cagnolino nuorese, stava uscendo con la sua padrona quando, preso da una gioia incontrollata, è scappato senza lasciare traccia.«Abbiamo cercato ovunque, nel vicinato a piedi, poi in auto per tutta la città - dice la proprietaria - gli avvistamenti si sono rivelati contrastanti. C’è chi afferma di averlo visto vicino casa e chi dalla parte opposta. Abbiamo paura che sia stato preso da qualcuno essendo un cane buono e affettuoso o, nel peggiore dei casi, che gli abbiano fatto del male. Preoccupati, abbiamo portato con noi anche l’altro nostro cane, pensando riconoscesse l’odore, ma nulla. Ci manca, vogliamo sapere dov’è e se sta bene».

Avvistamenti

Le ipotesi

Al di là delle singole vicende in città e aree limitrofe c’è chi pensa addirittura a qualche gruppo organizzato, visti anche i ritrovamenti nei giorni scorsi di animali maltrattati ora accuditi da volontari. Come Nicoletta Careddu di AnimalPlanet che si occupa da tempo di casi di abbandono, maltrattamento e ricerche come si nota dalla pagina Facebook. «Le segnalazioni sono davvero troppe, all’ordine del giorno - dice - purtroppo viviamo in una società dove pochi agiscono». Nicoletta fa quel che può, ma la situazione nel giro di alcuni mesi diventa ingestibile anche per persone volenterose come lei. «C’è da dire però che a Nuoro alcuni hanno il brutto vizio di lasciare i propri cani incustoditi e troppo spesso vengono investiti o rischiano di disturbare qualcuno che per ignoranza se la prende con l’animale. Per legge dovrebbero stare al guinzaglio e ci vorrebbero multe salate. A volte scappano cercando una femmina e non si accorgono delle auto. In ogni caso spero che stiano bene ».

