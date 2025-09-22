Alla Residenza del Sole i pedoni rischiano 

Lo scorso anno agli abitanti della Residenza del Sole era stata fatta una promessa: per risolvere i problemi che il quartiere alle porte di Capoterra si trascina dietro da anni, il Comune avrebbe stanziato dei fondi. A oggi, però, nulla è cambiato, e i residenti devono fare i conti con marciapiedi inutilizzabili, strade sporche e alberi che invadono la carreggiata.

Per toccare con mano la situazione delle strade della zona residenziale sorta negli anni Novanta basta un rapido giro: a causa delle radici di alberi come il leccio (di certo non adatti a un contesto urbano), la pavimentazione dei marciapiedi è ormai saltata in più punti, e dalle aiuole le piante sporgono sulla carreggiata.

I residenti

Roberto Bertolini vive in via Linosa da vent’anni, e i problemi delle strade del suo quartiere li conosce bene: «La situazione dei marciapiedi è degradante. La pavimentazione è saltata in più punti a causa delle radici: un pericolo soprattutto per le persone più anziane. Se la raccolta differenziata va meglio rispetto al passato, lascia ancora a desiderare la pulizia delle strade: occorrerebbe una frequenza maggiore dell’intervento della macchina spazzatrice. Purtroppo non vediamo la stessa attenzione nei confronti del centro di Capoterra».

Sandra Sostera vive nel lotto Venere: i problemi vissuti dai residenti, spiega, sono stati sollevati più volte nel corso degli anni ma i miglioramenti sono stati pochi. «Nei giorni scorsi – racconta – mi è capitato di vedere una donna anziana sulla sedia a rotelle e la sua badante camminare in mezzo alla strada, col rischio di essere investite, perché il marciapiede non è assolutamente utilizzabile. Le strade sono spesso sporche, ma va anche detto che servirebbe maggiore collaborazione anche da parte dei cittadini: lasciare le auto in sosta nei giorni del passaggio della macchina spazzatrice non aiuta».

L’ex sindaco

Dai banchi della minoranza, l’ex sindaco Francesco Dessì parla di poca attenzione da parte della Giunta Garau nei confronti delle lottizzazioni: «La svolta promessa non c’è stata. Negli ultimi quattro anni, nonostante la creazione di un assessorato per la coesione territoriale, le zone periferiche sono state messe in secondo piano. Non basta organizzare qualche appuntamento a Maddalena spiaggia per dimostrare di voler rilanciare le zone lontane dal centro».

La vicesindaca

La vicesindaca, Silvia Sorgia, assicura che i fondi per gli interventi più urgenti ci sono: «Siamo pronti a individuare un’impresa per intervenire a Residenza del Sole e in altre zone. Procederemo per gradi, risolvendo prima le criticità e poi gli altri problemi minori. I problemi alla viabilità pedonale di quel quartiere sono legati agli errori sulla scelta delle specie arboree per le aiuole».

