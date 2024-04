Alla regata nazionale poco vento, tanti scafi 

Il vento da sud ha dato filo da torcere agli 81 multiscafi venuti a regatare nel Golfo di Cagliari nel fine settimana pasquale. La regata Nazionale valida come selezione ai campionati europei per gli Hobie Cat 16 è stata organizzata dal Windsurfing Club Cagliari in collaborazione con la FIiv. Soltanto tre prove disputate sulle nove previste tutte nella giornata di venerdì e nello stesso campo di regata.

Nella classe Nacra 15, doppietta dello Yacht Club Cagliari: Lorenzo Sirena e Alice Dessy si sono imposti dopo una protesta sulla regola 18 del regolamento di regata (che ha retrocesso Alessandro Vargiu e Grace Fedeli) e hanno preceduto Benedetta Ghiani e Luigi Zinza. Terzo posto per Enrica Morelli e Stefano Troiano (SvagaMente).

Negli Hobie Cat 16 vittoria di Luca Marcis e Emma Costante (WC Cagliari), seguiti dai consoci Antonello Ciabatti e Benedetta Meneschini e da Alessandro Cesarini con Eleonora Tabussi (Centro velico 3V). Francesca Pedde e Chiara Cavagnoli (WCC) prime femminile. Tra i più piccoli Hobie Dragoon, prime nella classifica assoluta, oltre che in quella femminile, Alice Cacciotti e Elsa Recchioni Baiocchi (Tognazzi Marine Village). Al secondo posto Roberto Marras e Riccardo Antinori (WC Cagliari), al terzo Elena Spalloni e Francesca Tiseno (Compagnia della Vela Roma).

