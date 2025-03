Alla Primavera di Pisacane è riuscita proprio ieri l’impresa con i giallorossi 

Cagliari 2

Cagliari (3-5-2) : Iliev; Pintus, Cogoni, Marini; Arba, Malfitano (33' st Grandu), Marcolini (22' st Balde), Sulev (17' st Liteta), Langella (22' st Franke); Achour, Trepy (17' st Vinciguerra). In panchina Auseklis, Collu, Ardau, Bolzan, Goryanov, Costa. Allenatore Pisacane.

Roma (4-3-1-2) : Marcaccini; Lulli (22' st Levak), Marchetti, Reale, Litti; Coletta (41' st Morucci), Romano (41' st Della Rocca), Marazzoti (22' st Almaviva); Graziani; Di Nunzio (22' st Zefi), Sugamele. In panchina Jovanovic, Stomeo, Bah, Ceccarelli, Zinni, Arduini. Allenatore Falsini.

Reti : 6' pt Romano, 23' pt Achour, 13' st Trepy.

Arbitro : Vingo di Pisa.

Note : ammonito Reale, Romano. Recupero 1' pt e 4' st.



Impresa del Cagliari Primavera che supera la Roma capolista per 2-1 davanti al pubblico di Asseminello, entusiasta ed orgoglioso della squadra di Pisacane.

Eppure, il match non comincia benissimo per i rossoblù, sotto dopo appena 6': un tiro teso di Romano dai 25 metri non lascia scampo agli isolani e la palla, probabilmente anche favorita da una deviazione di Trepy, si insacca alle spalle di un incolpevole Iliev.

Il Cagliari non si scompone, resta compatto e spinge quanto più può alla ricerca del pari. E al 23' gli sforzi vengono ripagati: Langella, dopo una bella discesa dalla sinistra, riesce a crossare dalla linea di fondo verso il secondo palo dove Achour si fa trovare pronto e con il piattone al volo trova l'1-1. Al 38' Trepy batte una punizione da posizione interessante, la palla si spegne di poco al lato. Al 43' la Roma ci prova con Coletta, la sua conclusione viene murata dalla difesa.

Nella ripresa i rossoblù partono aggressivi e al 58', grazie al lancio lungo di Cogoni, Trepy intercetta il pallone, salta il portiere Marcaccini e sigla il 2-1. La Roma prova a rispondere al 64' con Marazzotio, Iliev blocca. Al 70' è il neo entrato Vinciguerra a cercare la conclusione, ma Reale chiude bene. L'ultima azione pericolosa all'85' con un sinistro violento di Romano per tentare di pareggiare i conti, Iliev gli nega la gioia.



