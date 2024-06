Alla preside Anna Maria Murtas la Stella al merito del lavoro 

Anna Maria Murtas, 84 anni, preside storica di Portoscuso, è stata insignita dalla Stella al merito del lavoro 2024, un’onorificenza conferita dal Presidente della Repubblica a chi sia sia particolarmente distinto per perizia e laboriosità nel corso della carriera. Laureata negli anni ’60 in Lettere, è stata insegnante di Italiano e Latino negli anni ’70 nel liceo scientifico di Carbonia. Ha poi ottenuto l’incarico di preside in una scuola media di Carbonia e poi, dal ’75 al 2002 è stata preside della scuola media Angius di Portoscuso, di cui è diventata dirigente dell’istituto comprensivo quando includeva anche il Minerario. La Stella le è stata consegnata al Palazzo Regio di Cagliari, alla presenza dei familiari e del sindaco di Portoscuso. (a. pa.)

