Alla Portovesme srl via 40 lavoratori e il futuro fa più paura 

Via alla procedura di licenziamento collettivo alla Portovesme srl per 40 dipendenti. Tutte le proteste, le manifestazioni, i tavoli di lavoro non sono bastati a far sì che venisse avviato un piano di rilancio. Mentre da più parti si sottolinea che andranno via innanzitutto gli operai che hanno i requisiti per la pensione, salta all’occhio che questa volta l’incubo non coinvolge gli operai degli appalti e gli interinali, ma quelli dell’azienda madre.

La lettera

I quaranta lavoratori prossimi all’uscita saranno i più vicini alla pensione e, per questo, saranno accompagnati cercando di limitare al massimo il disagio economico. L’analisi della complicatissima situazione, senza alcun riferimento a piani di sviluppo futuri, è stata, infatti, messa nero su bianco in una lettera datata 10 maggio che il responsabile delle risorse umane della Portovesme srl Enrico Collu ha inviato ai rappresentanti delle rsu (prossime al rinnovo) di Portovesme e San Gavino, alle segreterie territoriali Filctem-Femca e Uiltec, all’assessorato regionale al Lavoro, ai centri per l’impiego di Carbonia e San Gavino e a Confindustria. Una lettera in cui si comunica l’avvio della procedura di licenziamento collettivo per 38 unità produttive di Portovesme e 2 di San Gavino, una scelta che arriva dopo le procedure di cassa integrazione in atto da tempo per tutti i dipendenti (a esclusione dei dirigenti) in entrambi gli stabilimenti che purtroppo, a quanto pare, non è stata sufficiente a risolvere la condizione di esubero del personale dopo la fermata della linea piombo e il ridimensionamento di quella dello zinco. Era proprio ciò che temevano i lavoratori sin da quando iniziarono la mobilitazione nel gennaio del 2023, quando era già chiaro che la mancanza delle risposte sui costi dell’energia auspicate invano dalla Glencore avrebbe causato una reazione a catena sul fronte dei posti di lavoro. Dal dimezzamento della linea zinco si è, nel corso dell’anno passato, arrivati alla fermata della fonderia di San Gavino e allo stop della linea piombo. Oggi sono in funzione soltanto i forni Waelz che utilizzano come materia prima i fumi d’acciaieria mentre si è arenato il progetto sperimentale di riconversione per la lavorazione della black mass, dirottato altrove dopo la richiesta di valutazione d’impatto ambientale. Per la primavera in corso erano attese importanti novità sul progetto più ampio ancora legato al litio ma è stato rinviato tutto a dicembre e ai primi mesi del 2025. Ad oggi l’unica novità arrivata la racconta questa lettera che spaventa anche i più ottimisti.

L’analisi

Nella lunga missiva si parla di motivi tecnici, organizzativi e produttivi che hanno determinato la situazione «di eccedenza di personale» nella società che, come unico produttore nazionale di zinco e, parimenti, produttore di piombo, oro, argento e acido solforico, opera in un contesto altamente competitivo che ha necessità di interventi di miglioramento continuo: «Tali interventi – si legge – consentono e ricercano il contenimento dei costi, la tutela dell’ambiente e della sicurezza e la migliore integrazione tecnico-organizzativa tra le unità produttive, gli impianti e i processi». Si sottolinea che dopo la riduzione delle produzioni avviata dal 2021 in poi, «la Portovesme srl si è attivata per individuare soluzioni di medio e lungo periodo funzionali a assicurare comunque la continuità produttiva e occupazionale dello stabilimento», ma a quanto pare non è bastato. Lo si capisce - si legge nella lettera - dal bilancio in negativo degli ultimi tre anni che mostra che «la situazione di crisi, in ragione del perdurare delle complessità, sta assumendo un carattere negativo sempre più involutivo». Sul banco degli imputati, secondo l’azienda, c’è sempre ai primi posti l’alto costo dell’energia che ha portato allo sforamento dei costi di produzione: «La società ha registrato un vero e proprio crollo del valore del mark-up, assestandosi in una riduzione di circa l’80 per cento nell’ultimo biennio».

L’organico

La lettera prosegue argomentando la stretta correlazione tra lo stop delle produzioni e i costi energetici prima di soffermarsi sull’analisi dell’organico per il quale «si segnala che è presente da tempo un nucleo di lavoratori in età avanzata e non sempre in grado di operare in condizioni difficili, usuranti e gravose». La possibile uscita tramite il sistema “quota 103” o nuovamente attraverso i requisiti della “legge Fornero” consente di prendere in considerazione pochi lavoratori «a meno che non intervenga la possibilità di agire attraverso una procedura di licenziamento concordata e pianificata quale la presente». Concordata, dunque, con il sindacato: «Una prassi utilizzata per accompagnare l’uscita dei lavoratori in età pensionabile – spiega Emanuele Madeddu, segretario regionale Filctem Cgil – nessuno dei dipendenti in esubero rischierà così di uscire in anticipo con un danno economico sulla propria retribuzione». Non sfugge però che in nessuna parte della lettera si parli di prospettive per il futuro o di nuovi ingressi al posto di chi andrà via: «Il fatto che il sindacato firmi questo accordo – aggiunge – non cancella la preoccupazione per l’esito finale della vertenza per la quale abbiamo attivato i contatti con la nuova giunta regionale». Lo conferma anche Pierluigi Loi segretario Uiltec: «Il personale in esubero sarà accompagnato alla pensione, ma questo non cancella la preoccupazione per il futuro: auspichiamo che possa vedere la luce il piano di rilancio, unica via possibile per un esito felice della vertenza».

