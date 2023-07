Alla parrocchia di Ottava arriva l’indulgenza plenaria 

A Ottava arriva l’indulgenza plenaria. Nella borgata alle porte di Sassari, e in particolare nella sua chiesa dedicata al “Santissimo Nome di Gesù”, è previsto oltre un anno di cancellazione totale dei peccati per i fedeli che visiteranno la parrocchia. Un dono concesso dalla Chiesa universale, con la Penitenziaria apostolica, cominciato ieri e che proseguirà fino al 13 luglio 2024. A chiedere la possibilità dell’anno giubilare, prevista dalla dottrina cattolica, sono stati il parroco fondatore della chiesa di Ottava, don Tonino Sassu, e l’arcivescovo di Sassari monsignor Gianfranco Saba. Le condizioni per ottenere l’indulgenza plenaria sono, come detto, visitare la parrocchia o, se ammalati, unirsi spiritualmente, e sempre rispettando le condizioni della confessione, comunione e preghiera secondo quanto deciso da Papa Francesco. Lo strumento della Chiesa, nato per sostenere il prosieguo del cammino di conversione, consiste nella cancellazione delle pene meritate con i peccati da scontare, anche se pentiti, nel purgatorio. E rappresenta per la borgata un grande riconoscimento, anche alla luce del traguardo compiuto proprio ieri, 9 luglio 2023, occasione in cui si è celebrato il ventennio della Dedicazione del “Santissimo Nome di Gesù”. Un edificio realizzato su progetto e direzione dei lavori dell’ingegnere Salvatorico Sassu. Domenica sera è stato l’arcivescovo a presiedere la messa, a cui è seguita una processione.

