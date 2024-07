Alla nuova sigma serve un campo 

La nuova stagione della Sigma inizia con tante attività fra settore giovanile e scuola calcio. La storica società cagliaritana, nata nel 1979, riparte con entusiasmo e voglia di contribuire allo sviluppo dei ragazzi. Confermato William Mocci come responsabile del settore giovanile e della scuola calcio, con Antonio Polito allenatore Allievi Élite 2008, la novità è Francesco Ruggeri agli Allievi Élite 2009 mentre Andrea Onali si occuperà dei Giovanissimi Élite Fascia 1.

La scuola calcio dal 2 settembre si terrà all’Equity Park in via Galvani (per chi è nato dal 2012 al 2015 allenamenti lunedì-mercoledì-venerdì dalle 18,30 alle 20, per i nati nel 2016 e 2017 il martedì-giovedì-venerdì dalle 17 alle 18,30 e dalle 18,30 alle 20, per i nati dal 2018 al 2020 il martedì e giovedì dalle 17 alle 18,30). «Nasce una collaborazione con la Leonardo Calcio a 5, che ringrazio», spiega Pasquale Cossu, presidente della Sigma dal 2017: «Prevede un progetto tecnico, i nostri bambini faranno calcio e futsal sperimentando le diverse tipologie di allenamento».

Le attività

La Sigma è partita con gli Open Day del settore giovanile: ben 68 i ragazzi giovedì scorso al raduno Allievi. Domani altro appuntamento con le classi 2008 e 2009, giovedì i Giovanissimi del 2010 e 2011: in campo dalle 18 alle 20 al Vecchio Borgo Sant'Elia, si replica il 24 e il 26 (stessi orari). «Ringrazio il Vecchio Borgo che ci ospita anche questa stagione», segnala Cossu, «chiuderemo gli Open Day a fine luglio per comporre rose da 22 ragazzi l’una. Durante l’anno le squadre del settore giovanile e della scuola calcio faranno tornei internazionali nei migliori centri sportivi d’Italia, fra cui quello di Zambrotta a Como».

Il progetto

La squadra: Matteo Mirai preparatore atletico, Simone Di Franco preparatore dei portieri, Francesco Brai nutrizionista, Barbara Caboni responsabile amministrativa di segreteria. Per la scuola calcio, i cui tecnici saranno annunciati a breve, Andrea Onali è il responsabile logistico. Nel settore giovanile ci saranno collaborazioni con Torres, Cos e Atletico Uri. Infine, una nota sull’impianto storico di via Castiglione: «La Sigma non è una proprietà privata ma una società di tutti», il messaggio di Cossu, «c’è un progetto in cui un privato investe sul pubblico e spero che la nuova amministrazione lo prenda a cuore per poter avere una nostra casa. Oppure a fine anno sarò costretto a mollare: aspettiamo da anni, spendendo per gli affitti in altre strutture. Confido nel sindaco Massimo Zedda e nei suoi nuovi assessori».

