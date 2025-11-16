VaiOnline
Al Lixius.
17 novembre 2025 alle 00:24

Alla Nuorese basta un pari per la vetta  

Ma per un’ora il Lanusei tiene in scacco i verdeazzurri 

Lanusei 1

Nuorese 1

Lanusei (4-3-1-2) : Dyguda, A. Manca (27’ st Marchetta), Haas, Pedro Caeiro, Gabriel Silva; Rossato (43’ st Troyes), Caredda, Lusa; Fe. Usai (12’ st Kouadio); Mereu, Martins. In panchina Fr. Usai, Loi, Mameli, Trindade, Paderi, Serra. Allenatore Piras.

Nuorese (4-3-3): Mascia, Catte, Carraro, Dessolis, Puddu (41’ st Floris); Todde (28’ pt Pilu), Cadau, Tanda (9’ st Cossu); Cocco (44’ st Demurtas), Caggiu, M. Manca (34’ st Piredda). In panchina Ruggiu, Pitirra, Filia, Argiolas. Allenatore Bonomi.

Arbitro: Corrias di Nuoro.

Reti: pt 11’ Gabriel Silva; st 35’ Cossu.

Note: ammoniti Catte, Pilu, Caredda, Cadau, Rossato, Dyguda, Bonomi; recupero 2’ pt-5’ st; spettatori 600.

Lanusei. Per un’ora abbondante il Lanusei assapora la vetta della classifica, salvo poi tornare sulla terra e in testa salta la Nuorese. Che, al Lixius, strappa un pareggio nel finale di una gara in cui gli ogliastrini confermano di essere una matricola terribile in grado di reggere il confronto con qualsiasi avversario.

Primo tempo

Se all’inizio la Nuorese s’affida ai cambi di gioco di rara precisione come quelli di Fabio Cocco, poi ci pensa l’estro brasiliano di Gabriel Silva a incanalare la partita. L’esterno sudamericano sguscia come un fulmine in area e d’esterno sinistro, al culmine di un’azione manovrata sulla trequarti, buca Mascia, del tutto sorpreso da quel tocco fulmineo che prende una traiettoria tutt’altro che prevedibile. È l’1-0 e il cronometro segna il minuto 11. Al 18’ Dyguda apre l’alettone e blocca il tiro di Caggiu. Federico Usai, ex di turno, dà l’illusione del gol con una conclusione (26’) da fuori area ma la palla si spegne sull’esterno della rete. Dyguda, al tramonto della prima frazione, si esalta ancora, stavolta su Cocco.

Ripresa

Subito uno squillo del Lanusei con una verticalizzazione di Mereu per Federico Usai che calcia basso ma Mascia salva di piede. Quasi gol della Nuorese al 18’, quando il neo entrato Cossu lambisce il pallo alla sinistra di Dyguda con un morbido colpo di testa. Momenti di tensione, al 25’, per un contatto energico tra Rossato e Cadau: ammoniti entrambi. Gabriel Silva croce e delizia: al 35’ perde il “coast to coast” con Cossu che scappa in campo aperto e dal limite dell’area scarica un fulmine sotto la traversa per l’1-1 definitivo.

