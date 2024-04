Alla Nuorese basta Piredda 

Nuorese 1

Sennori 0

Nuorese (4-4-2) : E. Manfredi, Rivera, Puddu (44’ st Bonfigli), Pitirra, Peana, Emerson, S. Demurtas, A. Demurtas (24’ st Godalier), Piredda (24’ st Passalenti), Cocco (36’ st L. Manfredi), Usai (8’ st M. Ruggeri). In panchina Ruggiu, Bonfigli, L. Manfredi, M. Ruggeri, Godalier, Ngoy, Passalenti, F. Ruggeri, Aru. Allenatore Prastaro.

Sennori (4-4-2) : M. Desini, Achenza(18’st Lugliu), M. Cacace, Cola, Nurra, Bonetto, Desole, A. Desini (9’ st R. Cacace), Galante (24’ st Pilo), Capra, Asara. In panchina Magliona, Lugliu, R. Cacace, A. Fiori, Masia, G.Fiori,Canu, Murgia,Pilo. Allenatore Nieddu.

Arbitro : Spiga di Carbonia.

Rete : 1’ st Piredda.

Note : ammoniti A. Desini, Achenza, Passalenti.

Nuoro. La Nuorese consolida il primo posto in classifica battendo il Sennori grazie al gol del solito Piredda a inizio ripresa. I verdazzurri volano a quota 65, a +4 sull’Alghero in campo oggi in casa col Santa Giusta.

Si comincia

Minuto di raccoglimento iniziale in ricordo di Patryk ed Ythan, i ragazzi scomparsi prematuramente a Nuoro qualche giorno fa. Poi la gara, con i padroni di casa che dominano da subito. Al 3’ A. Demurtas crossa per Piredda, che non aggancia. All’8’ A. Desini per il Sennori calcia su E. Manfredi. Al 13’ Puddu prende palla a centrocampo, arriva sino all’area e tira alto. Poi uno show di Piredda: al 26’ tiro angolato e palla sulla traversa, un minuto dopo la conclusione è murata dal portiere, al 33’ l’incornata da manuale viene intercettata in tuffo da M. Desini, al 35’ centra ancora una traversa su cross di Rivera. Al 41’ ci prova Capra per il Sennori ma E. Manfredi è pronto. Al 46’ il colpo di testa di Nurra è facile preda del portiere. Allo scadere sforbiciata in area di A. Demurtas, la palla è alta sulla traversa.

Il secondo tempo

Comincia la ripresa e al 1’ Piredda sblocca il risultato: dribbling e destro secco che finisce in rete. Al 7’ il tentativo ospite con Galante il cui tiro è debole e centrale. All’8’ il sinistro di Usai è deviato in angolo. Al 10’ la punizione di S. Demurtas va fuori. Al 12’ scatto di M. Ruggeri ma i difensori recuperano e allontanano. Al 17’ ancora Piredda incorna in area ma M. Desini si supera in tuffo e devia in angolo. Al 28’ il colpo di testa di Ruggeri sfiora il palo. Pilo per gli ospiti al 29’ calcia sul portiere e al 33’ si invola verso la porta ma è in fuorigioco. Al 38’ punizione di Emerson per L. Manfredi che di testa sfiora il palo. Al 49’ Passalenti serve M. Ruggeri sulla linea di porta ma l’argentino non aggancia.

