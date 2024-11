Alla Nuorese basta Cadau per superare l’Alghero 

Nuorese 1

Alghero 0

Nuorese (4-4-2) : Trini, Laconi, Ramos, Dessolis, Dias Braga (41’ st Filia), Catte (24’ st Zannini) , Demurtas, Cadau, Cossu (18’ st Pitirra), F. Cocco (38’ st Aru), Manca. In panchina Mascia, Pitirra, Steri, G. Cocco, Medde, Sogos. Allenatore Cirinà.

Alghero (4-3-3) : Gobbi, Pireddu, Delizos, Sini (34’ st Manunta), Kamana, Mula, Mereu, Spanu, Oli Oro (18’ st Baraye), Carboni, Scognamillo. In panchina Piga, Carbonia, F. Sanna, Fois, Scanu, Monti, M. Sanna. Allenatore Giandon.

Arbitro : Spiga di Carbonia.

Rete : 36’ Cadau.

Note : Ammoniti Sini, Dessolis, Mula, Carboni. Recupero 1’ pt - 3’ st.

Nuoro. La Nuorese torna alla vittoria tra le mura amiche battendo l’Alghero per 1-0. Partono avanti gli ospiti, all’8’ Spanu in area si allunga troppo la palla. Cadau sale in cattedra, al 10’ tiro alto, al 15’ coglie la traversa ed al 36’ porta a spasso la difesa, dribbla Gobbi e insacca l’1-0. Reazione dell’Alghero con Spanu al 38’, tiro fuori. Sfiora il raddoppio Catte al 44’ ma Gobbi para. Palo di Carboni al 15’ del secondo tempo. Al 50’ Pitirra davanti alla porta si fa parare il tiro di destro.

