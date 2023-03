Alla Nova Karel la personale di Serge Salis  

Da oggi e sino al 17 marzo la galleria Nova Karel, in viale Trieste 59b a Cagliari, ospita la personale dell’artista parigino, proveniente da una famiglia di origine sarda, Serge Salis. L’esposizione dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 20, sabato e domenica dalle 17 alle 20.

Dopo gli studi alla Scuola Superiore delle Arti Duperre e all’Accademia delle Belle Arti di Parigi, nei primi anni ’80 Salis è stato tra i precursori, in Francia, dell’utilizzo dell’informatica e in particolare della tridimensionalità applicata all’arte. E proprio grazie alla grafica 3D ha lavorato in diversi settori, dall’architettura al cinema, alla pubblicità.

Un campo di interesse che si riflette anche nella produzione pittorica di Salis, esposta nella mostra cagliaritana, che è infatti indirizzata prevalentemente alla creazione di nuovi spazi, dentro i quali poter viaggiare nei più piccoli dettagli in totale libertà. «La rappresentazione spaziale», dice Serge Salis, «è per me anche un modo di rappresentare il tempo, che senza lo spazio non troverebbe ragione d’essere: lo spazio prende quindi l’identità di un luogo dove il tempo scorre, un luogo dove trovare riparo, orientamento». Dodici le opere in mostra, tutte di grande formato.

