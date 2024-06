Alla Music academy borse di studio e masterclass 

“Isili al centro della musica” è la nuova scommessa dell’amministrazione comunale di Isili che riguarda il Centro artistico che ospita una delle più importanti scuole di musica moderna, la Music academy. Un progetto per il quale verranno messi in campo 50 mila euro con l’obbiettivo di far nascere attività e approcci alla didattica della musica innovativi e di respiro internazionale. Sono previsti almeno tre incontri/concerti con artisti isolani e nazionali, quattro masterclass e aule didattiche (15-35anni) e l’erogazione di 30 borse di studio (11-25) per consentire agli allievi più meritevoli di frequentare i corsi di musica (si va dal pop al rock, dal jazz al blues alla musica d'insieme). Attraverso le audizioni sarà possibile selezionare gli allievi più talentuosi. «Vogliamo potenziare il livello qualitativo dell’offerta culturale», dice iI sindaco Luca Pilia.

Inaugurata nel 2012, la Music academy è diventata un riferimento per tanti bambini, ragazzi e adulti superando anche lo stop dovuto alla pandemia. La sede si trova a circa un chilometro dal centro abitato e comprende un anfiteatro, un auditorium, uno studio di registrazione, una sala prove e di aule attrezzate con apparecchiature tecnologiche di ultima generazione.

