La solidarietà non va in vacanza, anzi durante le feste mette una marcia in più per cercare di alleviare le sofferenze dei più bisognosi. Anche in queste feste i volontari della mensa Caritas di viale Sant’Ignazio, a Cagliari, si sono fatti in quattro, servendo un piatto caldo e una parola di conforto a tanti. Il menu di ieri: lasagne al forno, fusilli al sugo, agnello in umido, pollo, maialetto, “cordula”, frutta e verdura coltivata dai detenuti di Uta.

