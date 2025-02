Alla Mem si studia Leopardi 

“Il fascino della realtà e l’ineludibile domanda”. È il tema del secondo appuntamento rivolto in particolare alle studentesse e agli studenti che si stanno preparando ad affrontare l’esame di stato in programma domani alle 17 alla Mem.

Giuliana Contini introdurrà la personalità e l’opera di Giacomo Leopardi, soffermandosi sulla grande domanda di significato che caratterizza la produzione poetica dell’autore.

L’iniziativa proseguirà con altri 2 incontri: il 10 marzo con Montale: “Ciò che non siamo, ciò che non vogliamo” (Matteo Vinti); lunedì 24 marzo con Dante: “L’intrepido viaggio nell’aldilà per conoscere l’uomo e il suo destino” (Giuliana Contini). Gli incontrii sono patrocinati dal Comune e organizzati dall'associazione Portofranco.

