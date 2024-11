Alla Mem per i 50 anni di Dungeons&Dragons 

Dungeons&Dragons, il gioco da tavolo amato in tutto il mondo, compie 50 anni e ieri sera alla Mediateca del Mediterraneo, si è scelto di celebrare questa ricorrenza con una partita tra veri appassionati e inserita nell’International Games Month Italia. Decine gli appassionati che si sono dati appuntamento alla Mem dove sono in programma altri due appuntamenti il 4 dicembre, per i giocatori dai 14 anni in su, e il 6 dicembre per quelli dai 10 ai 13 anni. Il limite è di sei partecipanti a partita.

«C’è un narratore, il master, che racconta una storia: questa viene però scritta con i giocatori» spiega Emanuele Boi, 35 anni, il giocatore con più esperienza. «Ogni azione di cui possa prevedere l’esito, è determinata dal lancio di un dado a cui si aggiunge o sottrae un numero. È un sistema basato su un dado a 20 facce e si scrive insieme alla storia. Si gioca con i tre manuali base e le eventuali espansioni».

Insomma, non c’è il rischio di annoiarsi: «Il narratore guida, dando degli spunti e poi i giocatori con le loro azioni scrivono insieme la storia», prosegue Boi. «Si può giocare con il materiale che già esiste o inventando di sana pianta. La particolarità sta nel fatto che a differenza di tanti altri giochi non c’è uno che vince. Si vince tutti insieme. Ed è anche un modo per conoscere persone nuove».

Soddisfatto l’organizzatore, Maurizio Ortu: «Anche in Italia si è diffuso con il passaparola, circa 40 anni fa: si è formato un vasto gruppo di appassionati» commenta. «Essendo un gioco narrativo, abbiamo deciso di portarlo nelle biblioteche proprio perché è come raccontare una storia».

