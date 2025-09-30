Alla Mem la mostra antologica di Cecilia Lenigno 

“Mi casa son 3 risas que se abrazan” è il titolo della mostra antologica di Cecilia Lenigno, che firma i suoi lavori come Cecilenin Studio, che verrà inaugurata sabato prossimo alle 11, al secondo piano della Mediateca del Mediterraneo di Cagliari in via Mameli. La mostra resterà aperta fino al 30 ottobre con ingresso libero.

A cura della stessa Lenigno e Giulia Pilloni, l’esposizione raccoglie dipinti e illustrazioni realizzati negli ultimi anni dall’artista, presentando al pubblico una selezione di opere inedite, visibili per la prima volta in questa occasione. Il titolo, ispirato a una strofa della cantautrice messicana Silvana Estrada, nasce da un periodo vissuto dall’artista a Madrid, in una casa di legno di fronte al Reina Sofía: uno studio affacciato sulla finestra che diventa rifugio e metafora di intimità, comunità e radici affettive. Attraverso colori acrilici, segni grafici e frammenti narrativi, l’artista indaga il concetto di casa come luogo fisico ed emotivo, soglia in cui la dimensione individuale si intreccia con quella collettiva. Il tema della casa, che attraversa l’intera produzione, si configura come spazio interiore prima ancora che architettonico, dove si sedimentano memorie personali e storia familiare.

