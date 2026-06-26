Alla Marina di Villasimius tra un Oscar e Nino D’Angelo 

Un premio Oscar sul molo. La VIII edizione del Festival della Marina di Villasimius si apre nel segno del cinema d'autore d'oltreoceano: a inaugurare la rassegna, l'11 luglio alle 21.30 nella piazzetta del Molo S, saranno il regista e sceneggiatore Kenneth Lonergan, Oscar 2017 per “Manchester by the sea”, e l’attrice J. Smith-Cameron, sua compagna nella vita e volto della Gerri di “Succession”. Nell'incontro intitolato "By the sea", in dialogo con la direttrice artistica Francesca Serafini, i due ripercorreranno una carriera che va da “Terapia e pallottole” alla scrittura di “Gangs of New York” per Martin Scorsese fino all'Oscar, e si interrogheranno su quanto spazio resti oggi, a ogni latitudine, per un cinema indipendente.

Un’officina creativa

Otto appuntamenti serali a ingresso gratuito, dall'11 luglio al 2 agosto, organizzati dall'associazione Marinedicultura con il patrocinio del Comune di Villasimius. Nata otto anni fa da un'idea di Luigi Ferrara, la rassegna si avvale per il terzo anno della direzione artistica di Serafini, scrittrice e sceneggiatrice, dal 2024 giurata del Premio Dessì. La sua formula la riassume con una citazione di Sciascia: «Non c'è luogo profondo che l'intelligenza non possa rendere superficiale». Affondi verso l’alto, dunque, per portare in superficie l’officina creativa degli ospiti.

Il cartellone

Il programma intreccia letteratura, cinema, teatro e musica. Il 12 luglio Sonia Bergamasco dialoga con la poetessa e scrittrice Maria Grazia Calandrone in “Seguendo la coda di una cometa”, incontro che si chiude con una lettura dell'attrice. Il 17 luglio, tra i primi in Italia, il pubblico incontrerà il vincitore o la vincitrice del Premio Strega 2026: la “Serata stregata” rinnova la collaborazione con la Fondazione Bellonci, e a condurla sarà il direttore Stefano Petrocchi. Il 19 luglio Diego De Silva, in dialogo con Elisabetta Bucciarelli, parte dal suo avvocato Malinconico, già serie Rai con Massimiliano Gallo, per attraversare tutta la sua opera e leggere in anteprima un estratto del prossimo romanzo. Si entra nel vivo con la musica il 25 luglio: dal salotto di “Via dei Matti n°0”, Valentina Cenni e Stefano Bollani approdano a Villasimius con “Tutta vita”, a partire dal documentario di Cenni sul concerto al Rossetti di Trieste che ha riunito alcuni dei più grandi nomi del jazz italiano, da Enrico Rava a Paolo Fresu. Il 26 luglio Nino D'Angelo, a cinquant’anni dall'esordio discografico del 1976, racconta con Elena Stancanelli “Il poeta che sa cantare”: il percorso dal caschetto biondo degli anni Ottanta al pieno riconoscimento della critica, da Goffredo Fofi in poi.

Il primo di agosto un'immersione nella lingua con Fabio Pedone ed Enrico Terrinoni, traduttori italiani del “Finnegans Wake”, in “Vagare tra le stelle: da Dante a Joyce”. Dante è il grande fantasma che accompagna James Joyce per tutta la sua avventura letteraria: dall'Inferno all'Ulisse fino al labirinto del Finnegans, il poeta fiorentino riaffiora tra citazioni, parodie e folgorazioni improvvise. A chiudere, il 2 agosto, la sceneggiatrice Ippolita di Majo e il regista Mario Martone in dialogo con Stefania Ulivi del Corriere della Sera: “Fuori” è un viaggio a ritroso nel loro cinema e nel metodo che muove i loro progetti.

Tra le stelle e il mare, il porto turistico torna così a farsi palcoscenico naturale di una rassegna che ha scelto la gratuità come cifra: un modo per restituire a Villasimius, nel cuore dell'estate, non solo le sue spiagge ma anche un'idea di cultura che non teme di mescolare i linguaggi e di portare il pubblico dentro l'officina di chi scrive, gira, recita e suona.

RIPRODUZIONE RISERVATA