Alla Marina anche le siringhe 

È sempre emergenza degrado alla Marina. Tra spazzatura, rissa e movida, ora in strada spuntano anche le siringhe sporche di sangue. In via Baylle, di fronte ai ristoranti, sotto gli occhi dei passanti, è spuntata anche una siringa. «Ormai alla Marina succede di tutto», dicono i gestori delle attività commerciali. «Via Roma è diventato posto privilegiato per abbandonare i rifiuti, e qualcuno utilizza i portici come un bagno pubblico. Al degrado», dicono, «mancavano solo le siringhe».

