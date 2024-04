Alla Manifattura tabacchi i segreti della longevità 

Da oggi a giovedì la Manifattura tabacchi ospiterà l’evento “Cent'Anni insieme! Giornate di turismo esperienziale tra i segreti della longevità”, una celebrazione unica della blue zone della Sardegna, conosciuta in tutto il mondo per la straordinaria longevità dei suoi abitanti. Attraverso un ricco programma di talk, workshop, musica e attività culinarie, tuitti aperti al pubblico, l'evento si propone di esplorare e valorizzare la longevità come attrattore turistico, puntando sulla ricchezza della gastronomia locale come chiave di volta per un'esperienza turistica autentica.

