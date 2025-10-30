VaiOnline
la grande danza stasera a cagliari
31 ottobre 2025

Alla Manifattura per Lindsay Kemp 

Questa sera, a Cagliari, alle 20, alla Manifattura di viale Regina Margherita, sarà il momento dell’attesa performance “Il gesto di Lindsay Kemp” a cura di Daniela Maccari con la partecipazione di compagnie di danza e artisti della Sardegna, per trasmettere la visione del Maestro, il suo approccio, la sua poetica, il suo umorismo, la sua intensità ed i suoi incantesimi.

In chiusura lo spettacolo “Lindsay Kemp ‘FOR YOU!’ Un sogno verso L’Oriente” Un viaggio visivo e sensoriale nel mondo di Lindsay Kemp” danzato da Daniela Maccari. Gli appuntamenti rientrano nel cartellone del Find, il Festival internazionale nuova danza che ieri ha ospitato la conferenza “Lindsay Kemp e il Giappone: Un mondo di trasformazioni” con Donatella Bertozzi, critico di danza, giornalista e studiosa di storia della danza, e Daniela Maccari, prima ballerina, coreografa, principale collaboratrice di Kemp e sua erede artistica.

