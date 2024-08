Alla Manifattura di Cagliari oggi c’è Paola Cortellesi 

Ben 544.1291 biglietti venduti per un incasso totale di oltre 36 milioni, “C’è ancora domani” è il film più visto e col maggior incasso del 2023 (secondo della stagione 2023-2024 dopo “Inside Out 2”) nel nostro Paese. Le repliche non solo non si fermano ma la regista e attrice Paola Cortellesi questa sera alle 21 sarà a Cagliari (al cinema all’aperto della Manifattura di viale Regina Margherita) per incontrare il pubblico prima di lasciarlo alla visione dell’opera.

Paola Cortellesi sarà accompagnata nell’incontro di oggi dal regista Peter Marcias altro autore caro alla rassegna estiva NotteTempo 32 che vedrà “C’è ancora domani” in cartellone anche domani alle 21.30 (ingresso 3,50 euro). È la seconda volta che Cortellesi incontra il pubblico cagliaritano. La prima volta era stata accompagnata da una delle attrici, Emanuela Fanelli. Il film era già un caso mediatico e si avviava a registare il record di incassi. Oggi la regista porta con sé un bagaglio importante di successi: dopo la Festa del Cinema di Roma dove ha ottenendo due premi (tra cui il Premio speciale della giuria e una menzione speciale come miglior opera prima), ha vinto ai Nastri d'argento del 2024 come Film dell’anno, ha poi registrato 19 candidature ai David di Donatello, risultando l’opera d’esordio con il più alto numero di candidature nella storia del riconoscimento nonché portandosi a casa la statuetta per Miglior regista esordiente, Migliore sceneggiatura originale, Miglior attrice protagonista (Cortellesi), Miglior attrice non protagonista a Emanuela Fanelli, David dello spettatore e David Giovani.

