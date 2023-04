Alla Maddalena dove Gesù “incontra” Maria di Magdala  

Due processioni hanno luogo a La Maddalena, il giorno di Pasqua, provenienti da due diverse chiese parrocchiali, quella dell’Agonia della frazione di Moneta e quella di Santa Maria Maddalena; che poi confluiscono nella piazza principale dando vita all’Incontro. Che non è, come avviene in tante altre località della Sardegna e non solo, tra i simulacri di Gesù risorto e di sua madre, Maria, ma con Maria di Magdala, la Maddalena.

“S’incontru”, non riportato nei Vangeli, soprattutto della pietà popolare è il tenero e struggente incontro della madre col proprio figlio che, dopo averlo pianto per morto se lo ritrova di fronte in carne ed ossa, vivo e vegeto. Quella stessa madre che nella stessa pietà popolare e nell’arte michelangiolesca, ha tenuto, affranta dal dolore, sulle proprie ginocchia, il corpo abbandonato e freddo di morte, del figlio. A La Maddalena, l’Incontro, è di Maria di Magdala col Cristo. Viene così ricordato e rappresentato, nell’autenticità del racconto evangelico, il fatto che, risorgendo - elemento cardine della fede cristiana - Gesù volle, scelse, di apparire per la prima volta, non agli apostoli uomini bensì ad una donna, sola o con altre, a seconda dei Vangeli. Una figura, quella di Maria di Magdala fino ad allora ricordata in maniera assolutamente marginale nella narrazione evangelica ed elevata invece a prima testimone della risurrezione. Erroneamente identificata come prostituta redenta fino a poco tempo fa, fu fedele seguace di Gesù, fu con sua madre sotto la croce mentre agonizzava e fu a lei che volle apparire per prima, chiamandola addirittura per nome.

Ed è appena il caso di sottolineare quanto l’elemento femminile fosse evidentemente tenuto in grande considerazione dal fondatore del cristianesimo. Una processione questa dell’Incontro, a La Maddalena, nella quale il momento squisitamente e genuinamente religioso si fonde, e discretamente bene, con quello folcloristico e turistico. L’appuntamento quest’anno che attorno alle 10.30 in Piazza Comando.

