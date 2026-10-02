SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Ovodda.
03 ottobre 2026 alle 00:27

Alla luce due pietre preistoriche 

L’importante scoperta è stata fatta per caso a pochi chilometri dal paese 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Due pietre istoriate riaffiorano dal territorio di Ovodda e riportano l'attenzione su una pagina ancora da approfondire della preistoria sarda. I reperti, rinvenuti fortuitamente nel territorio comunale, a pochi chilometri dal centro abitato, sono da ieri al centro delle operazioni di recupero curate dalla Soprintendenza archeologia delle province di Sassari e Nuoro.

La scoperta

L'operazione ha visto impegnate l'archeologa Pina Corraine, la restauratrice conservatrice, Sofia Bertolini e l'assistente tecnica Giannella Peruzzu, che hanno coordinano le fasi di recupero e trasporto dei due manufatti. Le pietre istoriate, massi, steli, o altri supporti litici su cui sono stati incisi volontariamente segni e decorazioni, sono dei monumenti di antichissima fattura il cui significato è ancora in gran parte avvolto nel mistero. Ad effettuare la scoperta Vanni Sedda, cittadino del paese che, capita l'importanza dei due manufatti, non ha esitato a segnalare il ritrovamento. Il recupero, informano dalla soprintendenza, rappresenta soltanto il primo passo di un percorso destinato a proseguire nei laboratori.

I due reperti saranno sottoposti a interventi di restauro e successivamente analizzati dagli specialisti. Lo studio potrà fornire nuove informazioni sulle caratteristiche e sul contesto delle pietre, contribuendo ad approfondire la conoscenza della frequentazione umana dell'area a partire almeno dal IV millennio a.C.

Operazione congiunta

Le attività sono state rese possibili anche grazie alla collaborazione dell'Impresa LC Edilizia Srl, e dei Carabinieri della Stazione locale e del Comune. «La nostra terra continua a raccontarci la sua storia, restituendoci testimonianze preziose di un passato lontanissimo -ha detto la sindaca Ilenia Vacca-. Siamo orgogliosi di aver collaborato alle operazioni. Grazie alla Soprintendenza per il lavoro di tutela e recupero e a tutte le persone che hanno collaborato e in particolare a Vanni per il suo attaccamento al paese e grande senso civico. È una scoperta straordinaria per Ovodda, che ci emoziona e ci ricorda il valore delle nostre radici e l’importanza di custodirle e valorizzarle». Il lavoro proseguirà ora con le attività conservative e con lo studio dei reperti. Una volta concluso l'intervento, le due pietre saranno restituite alla pubblica fruizione nel territorio di origine.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Voto segreto, caccia ai franchi tiratori

Lunedì la resa dei conti dopo il passo falso in Aula. Commissioni, M5S ancora a rischio 
Cronaca

«Un angelo del cielo mi ha salvato la vita, non lo dimenticherò»

Oristano, per una caduta la donna ha rischiato di morire dissanguata 
Sara Pinna
Il festival.

I segreti del meteo nello spazio

Viviana Montaldo
Campo largo

Schlein gela Conte: «Uno non vale uno»

La Dem: il leader è chi ha più voti. Il M5S: primarie, e su Renzi garantisca lei 
L’inchiesta

Garlasco, l’ottimismo di Sempio

«Non ci sono argomenti per andare a processo. Nel caso, lo affronteremo» 
Il conflitto

Trump invia navi da guerra in Medio Oriente

Il presidente degli Stati Uniti prepara l’escalation militare contro l’Iran 