Alla lotteria dei rigori la spunta l’arbus, la gialeto retrocede in prima categoria 

Arbus 6

Gialeto (dcr) 4

Arbus (4-4-2) : Pilloni, L. Argiolas, Spina, Pancotto, Soumahoro, S. Atzori (34’ st Cecchetto), Floris, Canargiu (15’ 1ts S. Concas), Yao, L. Atzori, Andrade. In panchina Marongiu, Stechina, Accossu, L. Podda, E. Concas. Allenatore Agus.

Gialeto (4-5-1) : Boassa, Mascia, De Santis, Ena (31’ st F. Ruggiero), Lai (27’ st Medda), A. Argiolas, Piras, Farci (13’ 2ts Pichiri), Perinozzi, Asuni (Pinna), Zaidi (42’ st L.I Sanna). In panchina F. Sanna, Peis, Tassi, M. Podda. Allenatore D. M. Ruggiero.

Arbitro : Deriu di Oristano.

Reti : 22’ st Floris, 41’ st Perinozzi (r).

Rigori : Spina (A) gol, Perinozzi (G) gol, Andrade (A) gol, Piras (G) gol, Yao (A) gol, Argiolas (G)parato, Floris (A) gol, Pichiri (G) gol, S. Concas (A) gol.

Note : espulsi Pancotto (A), Mascia (G); ammoniti Floris, Canargiu, L. Atzori (A), Ena, A. Argiolas, Medda (G).

San Gavino. La Gialeto perde alla lotteria dei rigori lo spareggio contro l’Arbus e dopo un solo anno saluta a testa alta la Promozione. L’Arbus affronterà ora il Guspini nel doppio confronto dei playout.

Primo tempo equilibrato in cui le squadre pensano ad offendere anziché a non farsi male. I gol arrivano perà nella ripresa: l’Arbus va in vantaggio al 22’ con Floris, abile a smarcarsi in area e a depositare nel sacco un assist di Yao. Al 40’ un rinvio su una palla vagante in piena area di rigore dell’Arbus finisce sul braccio di un difensore, l’arbitro Deriu è a due passi, non ha dubbi e decreta la massima punizione. Un minuto più tardi Perinozzi realizza dal dischetto il pari per la Gialeto. Si va ai supplementari, pure qui c’è equilibrio. Si decide ai rigori: S. Concas segna quello decisivo e porta l’Arbus ai play out contro il Guspini.

A fine gara Agus, tecnico dell’Arbus, è felice: «Abbiamo perso Pancotto che per noi è importante, spero di recuperare i fuori quota e gli infortunati, ma soprattutto dovremo recuperare energie mentali perché questa partita è stata molto dispendiosa». Esce a testa alta il tecnico Ruggiero: «Comunque, la Gialeto non muore mai».

