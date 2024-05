Alla Leonardo la gara di andata della semifinale 

La Leonardo sogna sempre di più la Serie A. La squadra di Petruso vince 4-1 contro il Pordenone la gara d’andata della semifinale dei playoff di A2 Élite e si prende un bel vantaggio in vista del ritorno di lunedì prossimo. Gli arancioneri sbloccano subito la partita con Dos Santos dopo appena 19 secondi. Il raddoppio al 10’ è di Demurtas, mentre il 3-0 porta la firma di Acco direttamente su tiro libero al 17’. Nella ripresa il Pordenone spinge per riaprire la gara ma il muro della Leo regge. I cagliaritani colpiscono poi all’11’ con Guti, che approfitta dell’uscita di Vascello per segnare a porta vuota il 4-0. Solo a poco più di un minuto dalla sirena finale gli ospiti accorciano con Stendler.

La settimana prossima a Pordenone si ripartirà dal 4-1 in favore della Leonardo. In caso di passaggio del turno, domenica 2 giugno a Faenza ci sarà la finalissima in una gara secca che metterà in palio la Serie A contro la vincente di Città di Melilli-Manfredonia.

