Alla Legione arrivano i doni per i bimbi 

Babbo Natale è già arrivato alla Legione dei Carabinieri per i figli dei militari. Il Generale di Brigata, Francesco Rizzo, Comandante regionale dell’Arma, ha voluto organizzare ieri mattina nel piazzale della caserma di via Grazia Deledda una consegna di doni per i più piccoli. Gioia e sorrisi per i figli dei carabinieri all’arrivo di Babbo Natale, sceso da una camionetta con il classico costume rosso e la barba bianca. Un appuntamento semplice ma carico di significato, che ha trasformato per una mattina un luogo istituzionale in uno spazio di festa, famiglia e calore.

«Un Natale vissuto all’insegna della vicinanza e dell’attenzione verso i più piccoli», si legge in una nota, «che conferma come l’Arma sappia affiancare alla propria missione istituzionale anche momenti di umanità e partecipazione, capaci di lasciare un segno profondo nei ricordi di grandi e bambini».

