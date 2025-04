Alla Lazio serve una super rimonta 

Obiettivo rimonta. La Lazio è chiamata a ribaltare il ko dell’andata col Bodø/Glimt in Europa League (2-0) e sa che l’impresa è alla portata. «Confido molto nella mia squadra», ha detto il tecnico Marco Baroni, «non dobbiamo giocare con l’ansia ma dare tutto senza risparmi e senza rimorsi». I biancocelesti credono nella rimonta per accedere, per la prima volta nella loro storia, alla semifinale di Europa League, competizione nella quale la Lazio si è fermata al massimo ai quarti di finale. «Sappiamo che sarà difficile, ma non è impossibile. All’Olimpico siamo forti e giochiamo bene. Dobbiamo lasciare tutto in campo», ha aggiunto l’attaccante Valentin Castellanos, pienamente recuperato. Baroni chiede una squadra «concentrata, ho tanta fiducia anche se siamo alla 46esima partita. Bisogna dare tutto, poi il resto lo farà il nostro pubblico». Sono attesi più di 50mila spettatori attesi sugli spalti. L’ultima semifinale europea giocata dalla Lazio risale al 2003 in Coppa Uefa. Quella volta andò in finale il Porto di Mourinho, poi vincitore del trofeo.

