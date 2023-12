Alla Lazio basta  un gol di Guendouzi 

Lazio 1

Genoa 0

Lazio (4-3-3) : Provedel, Hysaj, Patric (20' st Marusic), Gila, Pellegrini, Guendouzi, Rovella (36' st Cataldi), Kamada (36' st Basic), Isaksen (27' st Felipe Anderson), Castellanos (20' st Immobile), Pedro. In panchina Sepe, Mandas, Lazzari, Kamenovic, Ruggeri, Fernandes, Gonzalez. All. Sarri.

Genoa (3-5-1-1): Leali, Vogliacco (38' st Fini), Dragusin (25' st De Winter), Matturro (17' st Haps), Hefti, Kutlu, Galdames, Thorsby, Martin, Jagiello (17' st Malinovskyi), Retegui (25' st Puscas). In panchina Calvani, Sommariva, Sabelli, Papadopoulos, Arboscello, Pittino. All. Gilardino.

Arbitro: Sacchi di Macerata.

Reti: nel pt Guendouzi al 6'.

Note: rec. 2' e 4', angoli: 5-1 per la Lazio, ammoniti Galdames, Fini.

Non si ferma la Lazio: dopo aver vinto in Champions e in campionato col Cagliari, la squadra di Sarri mette in fila il suo terzo successo battendo il Genoa con un gol di Guendouzi negli ottavi di Coppa Italia. I biancocelesti ora attendono il risultato di Roma-Cremonese (in programma il 3 gennaio 2024) per un possibile derby ai quarti. La vittoria permette alla Lazio di diradare le critiche e i fischi ricevuti dai tifosi dopo la mediocre prestazione di sabato scorso. Non ha pesato nell'economia della partita l'assenza di Matias Vecino, escluso per motivi disciplinari. La Lazio si porta in vantaggio (al 6') con Guendouzi, piattone destro su assist di Pellegrini. Per tutta la prima frazione il Genoa subisce il gioco laziale, nel secondo tempo il giro palla della Lazio diventa più lungo e meditabondo e Gilardino manda in campo Malinovskyi e Haps per provare a pareggiarla. La pochezza degli ospiti però consente alla Lazio di superare il turno, quinto successo (il quarto all'Olimpico) su otto incroci in Coppa col Genoa.

RIPRODUZIONE RISERVATA