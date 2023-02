Alla Lazio basta il pari contro il Cluj 

Cluj 0

Lazio 0

Cluj (4-4-2) : Scuffet; Manea (39' st Braun), Kolinger, Burca, Camora; Deac (33' st Hoban), Cvek, Muhar, Krasniqi (39' st Petrila); Malele (25' st Birligea), Janga (38' st Yeboah). In panchina Gal, Balgradean, Tiru, Fica, Bordeianu. Allenatore Petrescu.

Lazio (4-3-3) : Maximiano; Lazzari, Gila, Casale, Hysaj; Basic, Vecino, Luis Alberto (31' st Cataldi); Romero (21' st Cancellieri), Immobile, Felipe Anderson. In panchina Renzetti, Provedel, Ruggeri, Pellegrini, Floriani Mussolini, Marusic, Marcos Antonio, Bertini. Allenatore Sarri.

Arbitro : Zwayer (Ger).

Note : recupero 2' e 5' Angoli: 5-4 per la Lazio. Espulso Muhar per doppia ammonizione. Ammoniti Casale, Deac, Cvek per gioco falloso, Immobile per simulazione. Spettatori: 22.198 (tutto esaurito).

Cluj-Napoca. Immobile basta e avanza. L’1-0 dell’andata serve alla Lazio per eliminare il Cluj e volare agli ottavi di Conference League. In Romania la partita finisce senza reti. Poche emozioni, ritmi bassi e motore al minimo: i biancocelesti portano a casa la qualificazione. La squadra di Petrescu finisce in dieci (espulso Muhar al 77’). Quattro palle gol in un’azione sono le fiammate più importanti in un match che ha visto i biancocelesti rischiare poco o nulla.

