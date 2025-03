Alla Juventus Motta ha le ore contate Si va verso l’esonero “programmato” 

Alla Continassa regna il silenzio, la Juve è a riposo: Thiago Motta ha lasciato un lungo weekend libero a chi non è stato convocato in nazionale, si riprenderà domani aspettando i rientri. Eppure è solo una calma apparente, perché la tempesta sembra davvero dietro l'angolo. Le voci di un esonero dell'italo-brasiliano - che con la Juventus ha un contratto fino al 30 giugno 2027 - si fanno sempre più insistenti, la novità è che ai vertici del club sarebbero intenzionati a velocizzare il divorzio. «Siamo convinti di andare avanti con il mister», diceva il dt Giuntoli dopo i tre schiaffoni presi a Firenze che si sono sommati ai quattro dell'Atalanta, ma quelle parole di nemmeno sette giorni fa sembrano lontanissime nel tempo.

Mancini

Già, perché ora si starebbero velocizzando le pratiche per l'esonero, con il sostituto di Thiago Motta che sta prendendo sempre più le sembianze di Igor Tudor. L’allenatore croato, 7 stagioni in bianconero da calciatore e una da vice-allenatore di Andrea Pirlo nel 2020-21, avrebbe superato la concorrenza di Roberto Mancini, un profilo con esperienza nazionale e internazionale che ha 13 trofei da calciatore e altrettanti da allenatore più un Europeo con l'Italia nel 2021. Un vincente, ma con un lungo passato in nerazzurro che ha fatto storcere il naso a buona parte dei tifosi e che aveva chiesto un accordo di durata più lunga. Invece Tudor accetterebbe una intesa fino al Mondiale per club (al via a giugno) con un’opzione per un ulteriore anno fino al 2026. La firma potrebbe arrivare già a inizio settimana, prima del match di sabato contro il Genoa allo Stadium. Il destino di Motta appare segnato.

I risultati

Alla base del ribaltone ci sono i risultati scadenti, il rischio di perdere il treno per la prossima Champions, i giocatori svalutati e una gestione dello spogliatoio che non ha convinto. Certo bisogna fare i conti anche con il bilancio e uno stipendio in più pesa; ma la paura in casa Juve di non arrivare al quarto posto e perdere i milioni garantiti dalla coppa più importante è elevata. Il colpo per le finanze sarebbe deleterio. Da qui la decisione di accelerare senza aspettare la ripresa del campionato come era stato ipotizzato nelle ultime ore. Il motivo dell'attesa era legato principalmente a questioni di natura finanziaria, ovvero non fare ricadere le conseguenze dell'esonero di Thiago e dello staff prima della fine del trimestre.

RIPRODUZIONE RISERVATA