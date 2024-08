Alla Juventus di Motta il derby con la Next Gen 

Ai tempi dell’Avvocato Gianni Agnelli l’amichevole tra la prima squadra a la Primavera apriva di fatto la stagione della Juventus. Si giocava a Villar Perosa. Oggi i tempi sono cambiati, si scende in campo allo Stadium e i rivali sono i ragazzi della Next Gen di Paolo Montero, che giocano in Serie C; ma in ogni caso è la presentazione dei bianconeri al suo pubblico.

E ieri per la partita in famiglia sono arrivate 39mila persone sugli spalti, tifosi che hanno visto il successo della squadra di Thiago Motta per 4-0 coi gol del capitano Danilo, di Weah (che con l’estromissione di Chiesa ha più chance), della stellina Yildiz e del neo acquisto Khephren Thuram, figlio e fratello d’arte. Con un occhio particolare per il fiore all’occhiello del mercato (sinora), quel Douglas Luiz che giorno dopo giorno prende sempre più possesso del centrocampo e mostra anche le sue qualità da brasiliano con colpi di classe, tra cui una veronica con un colpo di tacco e un passaggio eccellente per Vlahovic.

Thiago Motta insiste nel suo 4-1-4-1, schema di riferimento per ora, schierando una forse vicina a quella standard. Mercato permettendo. Yildiz è già in evidenza, la difesa sembra cominciare a capire quel che vuole il tecnico, l’attaccante serbo si muove e corre. È solo un’amichevole, ma a volte i segnali che arrivano da questa partita sono indicativi della stagione. Intanto l’affetto dei tifosi c’è: la gara è stata chiusa in anticipo per invasione di campo.

RIPRODUZIONE RISERVATA