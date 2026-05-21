Alla Juniores Cup Xaxa e Zaru sono protagonisti 

Il futuro del calcio italiano passa per la Basilicata, dove è in corso la decima edizione della Juniores Cup, la manifestazione della Lega Nazionale Dilettanti che mette a confronto le selezioni dei nove gironi della Serie D. E tra i migliori talenti spiccano i sardi Mirko Zaru e Leonardo Xaxa, che rappresentano il movimento calcistico isolano nella selezione del girone G.La competizione è una grande opportunità per loro, perché sugli spalti dei campi lucani è massiccia la presenza di addetti ai lavori a caccia di profili pronti per il salto in alto. Come quello compiuto in passato da giocatori Augello, Lazzari, Lasagna, Goldaniga, Magnani e Gabrielloni, protagonisti tra Serie A e B.

Zaru è un difensore del Budoni, ha 17 anni e un talento fuori dal comune; Xaxa è portiere alla Cos, ha 18 anni ed è ormai una certezza della categoria con le sue 21 presenze collezionate nella stagione appena conclusa. Entrambi vestiranno i colori della Rappresentativa (che raggruppa club di Sardegna, Lazio e Campania) allenata da Maurizio Coppola. Il torneo, che si svolge tra Nova Siri, Marconia e Francavilla in Sinni, si concluderà domani alle 11 con la finalissima allo stadio “Nunzio Fittipaldi” di Francavilla in Sinni. Ogni rosa da 20 calciatori deve obbligatoriamente includere tre ragazzi nati nel 2009 affiancati ai 2008. Una scelta della Lega per testare i ragazzi più precoci in un contesto dall’alto livello tecnico.

L’entusiasmo dei due ragazzi sardi è sintetizzato nelle loro parole. «Sono felice di essere stato convocato», sottolinea Zaru, «la società mi ha fatto i complimenti, è un’esperienza che può aiutare a crescere essendo un evento con un livello tecnico molto alto». Per Xaxa «il club è felice di questa convocazione, e ovviamente sono felice anche io perché può essere un’opportunità e un’esperienza di crescita».

I convocati

Rappresentativa girone G: Arabesco (Palmese), Xaxa (Cos), Lupi (Trastevere), Calizio (Scafatese), Cascone (AnzioCalcio 1924), Delicato (Scafatese), Vatore (Palmese), Pede (Cassino), Zaru (Budoni), Thiam (Scafatese), Guadagno (Palmese), Drisaldi (Trastevere), Capparelli (Scafatese), Faella (Ischia), Festino (Palmese), Bossa (Ischia), Iasevoli (Palmese), Manzoni (Montespaccato), Calì (Atletico Lodigiani), Canneva (Palmese).

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